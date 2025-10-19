Tragedia en el paraíso: una enfermera británica muere tras enfermar en un resort de lujo en Cabo Verde

Una madre británica perdió la vida tras enfermarse durante su estancia en el resort de lujo Riu Cabo Verde, en un viaje que debía ser una celebración familiar. Elena Walsh, de 64 años, viajaba con su esposo, su hijo y su futura nuera para festejar el 60º cumpleaños de su marido y el compromiso de su hijo, en lo que describieron como un “viaje inolvidable” valorado en 5.000 libras esterlinas.

El 8 de agosto, Elena comenzó a presentar náuseas, diarrea y sudoración intensa. Su estado se deterioró rápidamente, y fue trasladada primero a una clínica y luego a un hospital, donde falleció apenas dos días después. Su esposo, Patrick Walsh, expresó: “Elena era el alma de nuestra familia. Cariñosa, compasiva y siempre priorizaba a los demás”.

Patrick relató que la atención médica fue caótica y confusa, y que se sintieron “a oscuras” sobre lo que ocurría, a pesar de pedir actualizaciones constantes. Finalmente, les informaron que los órganos de Elena estaban fallando y que no había nada más que pudieran hacer.

La familia también denunció graves problemas de higiene en el hotel: comida tibia y mal cocida, queso sin derretir en las pizzas, y agua de la piscina que cambiaba de color mientras los huéspedes permanecían en ella sin salir para ir al baño. “Nos ha destrozado por completo como familia”, dijo Patrick. “Una de las cosas más difíciles de aceptar es la forma repentina y angustiosa en que la perdimos”.

El bufete de abogados Irwin Mitchell, que representa a más de 1.500 turistas británicos que han enfermado en Cabo Verde en los últimos tres años —incluidos más de 200 en el Riu Cabo Verde— está investigando el caso. El abogado Jatinder Paul afirmó: “Es comprensible que la familia tenga muchas preguntas sobre cómo contrajo la enfermedad y la atención que recibió”.

La firma ha solicitado comentarios al hotel, mientras continúa la investigación. La muerte de Elena ha reavivado las preocupaciones sobre la seguridad sanitaria en resorts con todo incluido en Cabo Verde.