Resumen con todo lo que ha presentado Apple esta semana y lo que está por llegar

Lo veníamos avisando desde hace tiempo y, finalmente, después de los muchos rumores acontecidos que insinuaban la inminente llegada de nuevos dispositivos de electrónica de Apple; la firma californiana ha introducido en el mercado una serie de productos de hardware impulsados por la elevada capacidad de rendimiento del chip M5 de Apple Silicon.

Apple ha tenido una gran semana de anuncios en la que la compañía ha presentado nuevos modelos de iPad Pro, un equipo MacBook Pro actualizado y una segunda generación de su Apple Vision Pro. Curiosamente, esta vez los anuncios no se han producido a través de un evento especial en el Apple Park; ni tan siquiera vía streaming, como viene siendo habitual en los lanzamientos más importantes de Apple; sino que la introducción del nuevo hardware se ha dado mediante un comunicado oficial de prensa.

La última vez que Apple celebró un evento especial para introducir nuevos dispositivos fue el día 9 de septiembre de 2025 con la estelar entrada en escena del iPhone 17, de los dos modelos de iPhone 17 Pro y del iPhone Air de diseño ultrafino. En el evento, también se adicionaron nuevos auriculares AirPods y relojes Apple Watch. Ahora Apple vuelve a la carga en una intensa semana de anuncios como la que se dio en 2024 alrededor de estas fechas. ¿Cuáles son todos los productos que ha anunciado Apple esta semana?

Nuevo iPad Pro (M5)

La compañía ha introducido dos modelos de iPad Pro con chip M5 en versiones con pantalla OLED en tándem de 11 pulgadas y de 13 pulgadas. A nivel de diseño, los nuevos equipos siguen manteniendo la misma esencia que la generación anterior con chip M4.

Meet the new iPad Pro. Furiously fast with M5, making it even more powerful for all of your creative ideas. pic.twitter.com/EowZJ7hAt3 — Tim Cook (@tim_cook) 15 de octubre de 2025

Los dos nuevos modelos de iPad Pro de 11 pulgadas y de 13 pulgadas están disponibles para su reserva por 1.099 euros y 1.449 euros, respectivamente.

Nuevo MacBook (M5)

Apple también ha renovado su MacBook Pro con la implementación del chip M5. Pero en esta ocasión la actualización únicamente se ha limitado al modelo de entrada con pantalla de 14 pulgadas.

Amazing performance. Extraordinary battery life. Introducing the all-new 14-inch MacBook Pro with M5, delivering the next big leap in AI performance on the Mac. pic.twitter.com/qqjyO2Sj3W — Tim Cook (@tim_cook) October 15, 2025

El nuevo MacBook Pro con chip M5 está disponible para su reserva a partir de 1.829 euros en su configuración de 16 GB de memoria unificada y 512 GB de almacenamiento SSD.

Nuevo Apple Vision Pro 2

Finalmente, esta semana Apple también actualizó su headset de realidad mixta con su procesador de última generación para llevar las bondades de Apple Intelligence a nuevos límites. El Apple Vision Pro incorpora un chip M5, un chip R1 y paneles micro-OLED de 120 Hz.

Apple Vision Pro Fran Besora Difoosion

El Apple Vision Pro aterrizará en el mercado por un precio de salida de 3.499 dólares. Todavía no está disponible en España. Actualmente están presentes en los mercados de EE.UU., Reino Unido, Canadá, Australia, Francia, Alemania, China continental, Hong Kong, Japón, Singapur, Corea del Sur y los Emiratos Árabes Unidos.

One more thing...

La cosa no acaba aquí. Hay más. Mucho más. La firma del logo de la manzana mordida también planea el lanzamiento de otros dos dispositivos que completarán el ecosistema de Apple tras una semana de locura:

Un HomePod mini con Apple Intelligence y chip Wi-Fi 6E.

con Apple Intelligence y chip Wi-Fi 6E. Un Apple TV 4K con chip A17 Pro.

Todos los nuevos productos de hardware de Apple están disponibles para su reserva y su lanzamiento se producirá el día 22 de octubre de 2025.