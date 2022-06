“Ms. Marvel”: los nuevos vengadores tienen Tik-Tok

FOTO: THE WALT DISNEY CO.

Desde su aparición en los cómics en el verano de 2013, el personaje de Kamala Khan se ha convertido en uno de los más queridos de Marvel. Y no es complicado adivinar el porqué: patosa, con pocas habilidades sociales y un fuerte apego por los suyos y su familia, esta hija de inmigrantes pakistaníes se ha ido ganando el corazón de los «marvelitas» de forma que era cuestión de tiempo que Kevin Feige, el rey Midas del Universo Cinematográfico Marvel (UCM), planteara su adaptación. Hija de Jersey City, del extrarradio y de sus problemas para enganchar un bus con el siguiente, el personaje bien se puede entender como una especie de reinvención del arquetipo de vecino y amigo que una vez fue nuestro querido Spider-Man. Al menos, lejos de la gran pantalla.

Casi una década después de su debut en las grapas y tras un retraso forzado por la pandemia (estaba fijada para principios de año), Disney+ estrena mañana miércoles 8 de junio el primero de los seis capítulos de «Ms. Marvel», de corte vertiginoso «teen» y con un cuidado diseño de producción que la aleja de los vientos de serie infantil que parecían acompañar su primer tráiler. Pese al cambio de poderes, ya que en la serie de «Ms. Marvel» estos parecen provenir de una especie de amuleto en forma de brazalete familiar heredado, el carisma del personaje queda intacto. La narrativa, veloz y de diálogo prolífico, nos devuelve aquí una serie que pierde poco tiempo respecto a la integración del personaje en el UCM y, al contrario que en casos como «Moon Knight», pegándose todo lo posible a los hechos de la línea temporal que marcan los macro-eventos de Disney y su gallina de los huevos de oro.

Diversidad por identificación

Tras las debidas presentaciones superheróicas y escolares, que sí recuerdan en su humor a series recientes como «The Umbrella Academy», «Love, Victor» o la brillante «Yo nunca» —que parece hasta un referente explícito-, «Ms. Marvel» se lanza directa a su trama principal, en la que por supuesto la protagonista es la Kamala Khan a la que da vida Iman Vellani y en la que tiene un papel fundamental el indio-británico Rish Shah (Londres, 1995), al que ya habíamos visto en otros ruedos estrictamente adolescentes como «A todos los chicos: para siempre» y en la siempre recuperable «Years and Years»: «La llamada de mi agente para confirmarme el papel fue surrealista. He crecido con las películas del UCM, pero poder sumarme justo ahora, cuando se está expandiendo y eso dota al universo de una mayor capacidad de representación es fantástico», explica el actor por videoconferencia, antes de atajar la cuestión de la diversidad, esa que nos lleva en «Ms. Marvel» a la primera superheroína musulmana: «Era una parte importante de mi ilusión por el proyecto. El contarlo desde un punto de vista cultural, tal y como se ha hecho siempre con otras religiones. Y ver, en la serie, que ser musulmán es una parte de la vida de esta chica es emocionante. Ojalá abra el camino para la industria se anime a contar historias desde perspectivas menos vistas», añade.

Esos nuevos caminos son los que han llevado a Feige a encargar la serie, como showrunner, a Bisha K. Ali. Parte del equipo creativo de Michael Waldron en “Loki” y guionista principal en varios episodios de “Sex Education”, la británico-pakistaní está especializada en la narración de la experiencia migrante de segunda generación, siempre desde la comedia y desde esa especie de carga en la que se convierten las obligaciones para con la familia y la tradición. “Ms. Marvel”, eso sí, no es un ejercicio de asimilación a la francesa, en ese estilo tan casposo de conjunción astral que a veces arrastra el discurso de extrarradio, sino que busca que la nueva superheroína de Marvel, la más joven, tenga su propia identidad en el UCM. “Es una guionista brillante, y me llena de orgullo que alguien como ella pueda ostentar un cargo de tanta responsabilidad. Ha hecho más grande el material original. Es una gran noticia no solo en términos de representación, sino en términos de edad. Ver que escritoras jóvenes están contando las historias que les gustaría ver en pantalla es increíble”, opina sincero Shah.

El joven actor, que en la serie da vida al enigmático Kamran, no desvela muchos detalles de su personaje, más allá de su actitud zalamera propicia para el forro de las carpetas, pero sí da con una de las claves de la serie: «Si tuviera que venderla, diría que nos enseña lo que esperamos, la pelea con sus nuevos poderes de Kamala, pero también la pelea con las pequeñas batallas del día a día. El no ser popular, por ejemplo, por ser tan fan de los Vengadores. Creo que muchos fans se podrán sentir identificados con ella. Al menos yo lo he hecho», se despide, arrojando luz sobre el carácter meta de la propia serie. «Ms. Marvel», además de enseñarnos que los nuevos Vengadores usan Tik-Tok para «viralizarse», es una de las reflexiones más interesantes respecto al UCM en cuanto a la capacidad del conglomerado Marvel para criticarse a sí mismo. Más allá de la construcción de un mundo propio, como han intentado las demás series de Marvel en Disney+, la nueva “Ms. Marvel” se centra en explorar un camino más allá del propio ombligo de la Casa del Ratón, acercándose textualmente y explícitamente al cine comercial pakistaní (dos personajes llegan a discutir explícitamente sobre ello en la serie) y conociendo sus propios límites, levantando una personalidad propia para con el personaje de Kamala y la serie, bastante menos olvidable que muchas de sus predecesoras.