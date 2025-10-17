La advertencia con insultos de Pablo Iglesias a Gabriel Rufián ante su "compadreo" con Vito Quiles: “Vamos a dejar de hacer…”

El exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha arremetido con una dureza inusitada contra el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián. El motivo de la controversia es el que Iglesias considera un intolerable "compadreo" del político catalán con Vito Quiles, una figura mediática controvertida. Durante su intervención en el programa Malas lenguas, el exlíder de Podemos no se mordió la lengua y dirigió sus críticas más severas tanto a Rufián como al propio Quiles.

De hecho, Iglesias no se anduvo con rodeos a la hora de calificar a Quiles, a quien se negó a conceder la categoría de periodista. Lo describió con términos de una enorme gravedad, como "escuadrista", "provocador" y "fascista", dejando claro que, a su juicio, figuras como él no deben tener cabida en la esfera pública ni recibir el trato que se dispensa a los informadores profesionales.

Asimismo, la denuncia del fundador de Podemos fue un paso más allá al acusar a Quiles de acudir a sus actos acompañado de "matones" cuya única intención es generar enfrentamientos y buscar la provocación directa. En un momento de especial vehemencia, y tal como informa el diario Marca, Iglesias llegó a manifestar su deseo de que la policía antidisturbios interviniera contra ellos, lo que evidencia la extrema gravedad que atribuye a estas situaciones.

Un llamamiento a dejar de lado su relación

En este sentido, para el exvicepresidente la situación ha alcanzado un punto de no retorno que exige un cambio de actitud inmediato y rotundo por parte de ciertos sectores de la política y el periodismo. Fue en este contexto donde remató su intervención con una de sus frases más contundentes, haciendo un llamado generalizado y sin ambages: "vamos a dejar de hacer el gilipollas".

Por otro lado, la ofensiva de Iglesias contra Rufián no se agotó en su relación con Quiles. El exdirigente de la formación morada deslizó también un reproche de índole puramente política, al señalar que últimamente ve al portavoz de ERC "muy en el PSOE". Este comentario añade una capa de distanciamiento ideológico al enfrentamiento, sugiriendo que las diferencias entre ambos trascienden lo anecdótico para adentrarse en un desacuerdo estratégico de mayor envergadura.