“Amor a lo bestia”: el dating show más salvaje llega con Susi Caramelo

Susi Caramelo cambia el plató por la jungla emocional con el estreno de “Amor a lo bestia”, el nuevo reality de citas donde el aspecto físico desaparece detrás de máscaras espectaculares y criaturas imposibles. La cita es el 13 de noviembre, con todos los episodios disponibles desde el primer día en atresplayer, mientras que Flooxer los irá liberando cada semana en abierto.

El formato parte de una premisa clara: ¿y si el amor no entrara por los ojos? En cada entrega, una persona anónima tendrá citas con tres pretendientes que podrían ser una dragona, un tigre o un gnomo, literalmente. Las caracterizaciones son tan extremas que lo único que puede florecer es la conexión emocional… o la risa nerviosa al ver a un dálmata confesando sus sentimientos.

Cada episodio, de 30 minutos, lleva al protagonista por una montaña rusa de citas rápidas, eliminaciones y encuentros románticos —con yoga, paseos o lo que surja—. Una vez se elimina a un pretendiente, se revela su rostro y arranca la parte más íntima del experimento: dos citas individuales para saber si el flechazo puede sobrevivir al desmaquillaje.

Susi Caramelo no solo presenta: se adueña del show. Su humor ácido, su desparpajo y esa forma tan suya de no tener filtro hacen que este dating show se aleje del clásico romanticismo empalagoso. Aquí no hay velas ni violines, hay criaturas, máscaras de látex y situaciones tan surrealistas como honestas.

“Amor a lo bestia” es una producción de Atresmedia junto a Gestmusic que adapta el fenómeno británico “Sexy Beasts” —ya versionado en países como Estados Unidos, Alemania o Corea del Sur—, y lo lleva un paso más allá con el sello único de Caramelo. Para ella, además, supone su primer proyecto en solitario en Atresmedia tras su paso por programas como “Tu cara me suena” o “El desafío”.

Entre lo grotesco y lo adorable, este programa no solo invita a cuestionar los estándares de belleza, sino también a reírse de lo absurdo que puede ser buscar pareja en tiempos de filtros y apariencias. Porque a veces el verdadero monstruo no está detrás de una máscara... sino delante del espejo.