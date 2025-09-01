DAZN revoluciona el cierre del mercado con un programa especial en directo lleno de sorpresas

El cierre del mercado de fichajes siempre trae consigo emoción, nervios y grandes sorpresas. Este lunes 1 de septiembre, a partir de las 21:00, los aficionados tendrán una cita ineludible con DAZN, que emitirá un programa especial en directo para seguir cada movimiento del último día de la ventana de traspasos.

La plataforma deportiva líder a nivel global prepara más de tres horas de emisión en las que el periodista Fabrizio Romano, referente mundial en información de fichajes, encabezará la cobertura junto al equipo de expertos de DAZN. Será una noche de rumores confirmados, operaciones inesperadas y anuncios de última hora que terminarán de perfilar las plantillas de los clubes.

El espacio, bajo el sello de "Dazn Transfer by Fabrizio Romano", trasladará a los espectadores hasta el corazón del mercado. Desde la sede de LaLiga en la madrileña calle Torrelaguna, Diego Campoy narrará en directo el ambiente de una jornada que siempre concentra máxima expectación. Además, analistas como Pablo Pinto y Javi Valle ofrecerán las claves de cada traspaso, explicando el impacto de las operaciones en el campeonato.

Los usuarios podrán disfrutar de esta cita de forma gratuita, únicamente descargando la aplicación de DAZN y registrándose con su correo electrónico. Una oportunidad única de acceder a información de primera mano en una de las noches más intensas del calendario futbolístico.

Más allá de este especial, DAZN refuerza su posición como destino de referencia para los amantes del fútbol. Con el plan Fútbol, los abonados tienen acceso a cinco partidos por jornada de LaLiga EA Sports, el choque en abierto de cada fecha, todos los encuentros de LaLiga Hypermotion y un póker de grandes competiciones europeas como la Premier League, la Bundesliga y la Serie A.

La propuesta se completa con una oferta de contenidos a la carta que va mucho más allá de los 90 minutos. Resúmenes, documentales, historias personales y análisis detallados convierten a DAZN en un espacio donde la pasión por el fútbol se vive los 365 días del año. Y ahora, con este especial de cierre de mercado, la emoción alcanza su punto más álgido.