FesTVal 2025: AMC desvela su programación de esta temporada

Primer día fuerte en el Festival de Televisión de Vitoria-Gasteiz. Como es tradicional, AMC Networks International Southern Europe (AMCNISE), la mayor productora de canales temáticos de España, ha presentado su temporada de otoño 2025 con un catálogo de estrenos exclusivos que combina ficción, documentales de alto nivel y formatos de producción original.

Entre los títulos más destacados, AMC+ estrena la esperada tercera temporada de ‘The Walking Dead: Daryl Dixon’, rodada y ambientada en España, amplía el Universo Inmortal de Anne Rice con ‘Talamasca: La Orden Secreta’ y rescata la miniserie inédita de Giuseppe Tornatore: ‘El Camorrista’. En factual, Canal HISTORIA estrena en noviembre ‘El Lejano Oeste por Kevin Costner’, mientras que AMC CRIME explora la vida y sombras del recordado actor de Friends en ‘Matthew Perry: la tragedia’. Por su parte, Canal Cocina estrena la producción original ‘Gentes del mar’, una serie documental que muestra la vida de los pescadores españoles dentro de la campaña anual #NosGustaElPescado.

Imagen de la tercera temporada AMC

Además, AMC Networks amplía su presencia en España con el lanzamiento de dos nuevos canales en Vodafone TV, AMC+ Connect y AMC Anime, y el regreso de Sol Música al operador. Con esta incorporación, la compañía refuerza su compromiso de ofrecer contenidos únicos y diferenciales, que abarcan desde las sagas más icónicas y el mejor anime japonés hasta la música en directo.

Estilo de vida: sabores, tradiciones y hogar

Canal Cocina y Canal Decasa traen este otoño propuestas que combinan tradición, gastronomía y transformación del hogar. Dentro de la campaña #NosGustaElPescado, Canal Cocina estrena el 8 de septiembre ‘Gentes del mar’, una producción que recorre el litoral español para mostrar la labor diaria de quienes se dedican a la pesca, poniendo en valor este alimento como parte esencial de la cultura gastronómica y fomentando su consumo saludable. A partir de octubre, el canal rinde homenaje a la cocina casera con ‘Cocino con mi abuela’, un programa que reúne a las mejores abuelas cocineras de España y a sus nietos para compartir recetas de pescado que transmiten un legado familiar lleno de sabor y nostalgia.

En Canal Decasa, los espectadores podrán descubrir los nuevos episodios de ‘Busco piso’, que acompañan a los compradores en la búsqueda de su hogar ideal, y ‘De ruina a palacio’, que transforma edificios abandonados o históricos en viviendas sorprendentes y llenas de estilo.

Además, Canal Cocina estará presente en el mercado de Vitoria durante la semana del 1 al 6 de septiembre, con un stand que recreará la decoración del mercado y las pescaderías, donde el público podrá recibir recetarios y bolsas de la compra mientras disfruta de reels con las recetas del canal en pantallas instaladas en el recinto.

Factual y documentales: desde el Lejano Oeste hasta Marte

Este otoño, los canales de AMCNISE acercan al espectador producciones que combinan rigor histórico, ciencia y emoción. Canal Historia celebra el Día de la Hispanidad el 12 de octubre con los documentales ‘Hispanoamérica, canto de vida y esperanza’ y ‘España, la primera Globalización’, del galardonado José Luis López-Linares, que exploran la influencia hispana y el legado cultural compartido entre España y América. En noviembre, llega ‘El Lejano Oeste por Kevin Costner’, una serie documental que reinterpreta la historia fundacional del Oeste estadounidense, desafiando mitos y mostrando la lucha por la tierra desde una perspectiva crítica y cinematográfica.

Odisea propone un viaje al espacio con el especial ‘Odisea Espacial’, que comienza en octubre con ‘Misterios del universo’ y continúa en noviembre y diciembre con ‘Destino la Luna: una nueva era’ y ‘Descifrando el universo’, explorando los avances científicos y la futura conquista de Marte con producciones de alto valor visual y científico. AMC CRIME y BREAK completan la oferta con historias de crimen y conductas extremas: ‘Matthew Perry: La tragedia’ analiza la vida y las controversias del actor, ‘Las primeras 48 horas’ sigue la labor policial en la fase inicial de los crímenes, mientras que ‘Furia al volante’ y ‘El precio de la historia’ muestran la tensión en las carreteras estadounidenses y la acción en la casa de empeños de Las Vegas. Por último ¡BUENVIAJE! regresa con ‘Recorriendo el mundo en tren’, en el que Sir Tony Robinson recorre rutas ferroviarias excepcionales alrededor del mundo.

Cine y series: nostalgia ochentera y éxitos contemporáneos

VinTV revive clásicos de los 80 y 90 con grandes títulos que marcaron una época. Desde el estreno completo de la saga ‘V’, pasando por ‘Expediente X’, ‘Falcon Crest’ y ‘Norte y Sur’, el canal recupera historias que combinan ciencia ficción, drama y pasión, y que siguen siendo referentes de la televisión de culto. Cada serie regresa con la esencia de su estreno original, transportando a los espectadores a mundos que dejaron huella en varias generaciones.

El resto de canales completan una programación variada que va del cine de autor europeo al thriller militar y a las sagas cinematográficas más icónicas. SundanceTV estrena ‘La puta ama’ y rinde homenaje a Kieslowski y Manoel de Oliveira; AMC apuesta por aventuras épicas, fantasía y suspense con ‘Las brujas de Mayfair, de Anne Rice’, ‘Rompehielos’ y ‘Nautilus’; Canal Hollywood emitirá ‘Indiana Jones’ y ‘Transformers’, dos de las sagas más emblemáticas de las últimas décadas; y XTRM estrena ‘Comando de élite’ y dedica ciclos a Steven Seagal, Bruce Willis y Nicolas Cage;

El cine español también tiene su lugar en la parrilla, con Somos celebrando su 20º aniversario y un especial en honor a Carmen Maura, mientras que DARK se sumerge en el terror con DARKTOBER, ofreciendo un ciclo con los mejores títulos del Festival de Sitges y maratones de sagas como ‘Halloween’, ‘Saw’ o ‘Resident Evil’.

AMC+: zombis en España, criaturas sobrenaturales y el secreto mejor guardado de Tornatore

El apocalipsis vuelve a recorrer Europa con Daryl Dixon y Carol Peletier en la tercera temporada de ‘The Walking Dead: Daryl Dixon’, que llega en exclusiva a AMC+ el 8 de septiembre. Rodada y ambientada en España, la serie incorpora a actores locales como Eduardo Noriega, Óscar Jaenada o Alexandra Masangkay, mientras sigue a los protagonistas en su incansable viaje de regreso a casa. Entre paisajes desconocidos y situaciones extremas, Daryl y Carol descubrirán que el mundo tras los caminantes es tan imprevisible como peligroso.

Además, el Universo Inmortal de Anne Rice se expande con ‘Talamasca: La Orden Secreta’, nueva serie original de AMC Studios que se adentra en la enigmática sociedad encargada de vigilar y controlar a brujas, vampiros y criaturas sobrenaturales. Doris y Burton, interpretados por Celine Buckens y Jason Schwartzman, se mueven entre lo cotidiano y lo sobrenatural, mientras Elizabeth McGovern y William Fichtner completan un reparto que mezcla misterio, poder y secretos ancestrales.

El crimen organizado también encuentra su espacio en AMC+ con ‘El Camorrista’, miniserie inédita de Giuseppe Tornatore que narra el ascenso al poder de un jefe de la Camorra interpretado por Ben Gazzara. Con la ayuda de su hermana Rosaria (la mítica intérprete española Laura del Sol) y un círculo de aliados, logra expandir su influencia por todos los niveles de la sociedad italiana. Restaurada y remasterizada por el propio Tornatore, esta producción perdida durante décadas ofrece una mirada diferente al mundo del crimen, antes de que el director firmara su obra maestra ‘Cinema Paradiso’.