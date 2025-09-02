El nuevo 20 sobrevuela en los platós de Atresmedia. Además de 'El Hormiguero' y 'Espejo Público', 'El Intermedio' de laSexta también ha iniciado esta semana su vigésima temporada y El Gran Wyoming finalizó este primer programa dando paso al grupo musical aragonés Amaral, quien sorprendió a los espectadores del magacín del access prime time con una actuación en directo de su canción 'Dolce Vita', que da nombre al último disco de Eva Amaral y Juan Aguirre al igual que su último Tour, con el que ya han visitado varias ciudades españolas y aún les esperan paradas en Sevilla (07/09), Albacete (11/09), Tarragona (20/09), La Palma de Gran Canaria (27/09), Toledo (11/10), Castellón (25/10), Huelva (01/11) y San Sebastián (20/12).

Sergio Ramos "se cuela" en la actuación de Amaral

Con guasa, el maestro de ceremonias de laSexta daba la bienvenida al grupo aragonés después de analizar la canción de Sergio Ramos, siendo 'Cibeles' el debut en solitario de la leyenda del Real Madrid. "Queridos amigos, después de Sergio Ramos, seguimos con la música, esto es un musical ya", bromeaba El Gran Wyoming antes de que 'Dolce Vita' resonará por todo el plató de 'El Intermedio'.

Sin juegos de luces, solo Juan Aguirre a la guitarra y Eva Amaral con su voz cautivaron a los espectadores de Atresmedia, que celebraron la actuación de Amaral en redes sociales, debido a lo que lograron trasmitir sin demasiada ostentación sobre el plato de 'El Intermedio'.