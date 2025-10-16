Carlota Corredera se duplica en TVE y se incorpora a 'D Corazón' tras fichar por 'Directo al grano'

Carlota Corredera regresó el pasado 8 de octubre a La 1 como nueva colaboradora de 'Directo al grano', casi cuatro meses después de la cancelación de 'La familia de la tele', y ese no será su único proyecto dentro del ente público.

La periodista, que presenta cada viernes 'No somos nadie' en Canal Quickie y Ten, se incorporará este domingo 19 de octubre a 'D Corazón' como nueva tertuliana del programa presentado por Anne Igartiburu y Javier de Hoyos, según ha confirmado en sus redes sociales.

La periodista gallega será la última incorporación hasta ahora del espacio de sobremesa de La 1, tras las llegadas de Raúl Rodríguez, Martín Bianchi, Silvia Taulés, Lorena Vázquez o Laura Fa. Precisamente, con esta última coincidió durante el mes y medio en el que el proyecto de la misma productora de 'Sálvame' se mantuvo en emisión.

Desde el adiós del fallido programa presentado por Aitor Albizua, Inés Hernand y María Patiño, la periodista gallega había seguido ligada a RTVE con alguna aparición esporádica en 'Mañaneros' y como colaboradora en los programas radiofónicos 'Las tardes de RNE' y 'El despertador'.

Sin embargo, la oportunidad de volver al primer canal de la cadena pública no ha llegado hasta este mes de octubre con su fichaje por el programa que presentan cada tarde Marta Flich y Gonzalo Miró, y su nueva aventura en el formato de reportajes dedicados al mundo del corazón.