Carlota Corredera valora positivamente su debut en TVE: "He vuelto a sentirme..."

Carlota Corredera ha vuelto a ser noticia al debutar hace unos días como colaboradora en el programa '59 segundos' de TVE. Dos años después de su salida de Mediaset y del final de 'Sálvame', la presentadora ha calificado su regreso a los platós con entusiasmo y emoción, un sentimiento que ha compartido con sus seguidores a través de sus redes sociales.

En un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, Carlota Corredera ha expresado su alegría: "El viernes por la noche fui feliz. Volví a sentirme muy viva tras dos años sin pisar un plató de TV. Gracias a todas las personas que lo hicieron posible". Junto al texto, ha publicado varias imágenes del programa de La 1, donde se la ve acompañada de la presentadora Gemma Nierga y otros invitados como Chelo García-Cortés, Boris Izaguirre, Bob Pop y Pilar Eyre.

Durante este tiempo lejos de las cámaras, Carlota Corredera se ha dedicado a proyectos personales y profesionales, como su podcast 'Superlativas', donde ha abordado temas de interés social y ha hablado sin tapujos sobre su experiencia en Mediaset. En varias ocasiones, la presentadora ha señalado que su salida de la cadena se debió, en gran medida, a su decisión de tratar en'Sálvame' temas como la violencia de género y el feminismo. "No me arrepiento de haber usado mi espacio para hablar de lo que considero importante, aunque eso me haya costado mi puesto en la televisión", ha comentado en una entrevista reciente.

Por otra parte, el regreso de Carlota Corredera a la televisión se ha producido en el marco de un debate sobre el uso de Ozempic, un conocido fármaco para adelgazar. Además de abordar esta polémica temática, la tertuliana ha aprovechado para lanzar un mensaje de agradecimiento a Gemma Nierga y a todo el equipo de '59 segundos', calificando su retorno como "un momento emocionante y muy significativo". Asimismo, Corredera ha dedicado unas palabras a otros colaboradores del programa, haciendo énfasis en la importancia de cuidar la salud mental frente a críticas y comentarios dañinos. "Bajo el argumento de la salud, se ha hecho mucho daño a la salud mental", ha afirmado, en referencia a los ataques que han recibido figuras públicas en redes sociales.

Carlota Corredera y Lydia Lozano en el podcast 'Superlativas' 'Superlativas'

En el plano personal, Carlota Corredera atraviesa una etapa de transición tras anunciar en 2024 su divorcio de Carlos de la Maza, con quien estuvo casada más de una década y comparte una hija de 9 años. A pesar de los retos, la presentadora asegura sentirse optimista y enfocada en nuevos proyectos profesionales, los cuales promete revelar próximamente.