Chenoa confiesa en El Hormiguero su mayor miedo: "Me da mucha vergüenza..."

La noche del penúltimo lunes de noviembre, 'El Hormiguero' ha recibido a una invitada especial: la cantante y jurado de 'Tu cara me suena', Chenoa. La artista, nacida en Mar de Plata, Argentina, y nacionalizada española, ha acudido al programa de Pablo Motos para presentar su nuevo single "La línea del tiempo". La balada pop, que verá la luz este viernes 22 de noviembre, busca transmitir un mensaje de resiliencia frente a las adversidades, reflejando el espíritu de superación que ha marcado la carrera de la exconcursante de 'Operación Triunfo'.

Al entrar en el plató de Antena 3, Chenoa ha sido recibida con calidez por el público, compartiendo un abrazo con Pablo Motos. El presentador valenciano no ha tardado en comentar el inusual saludo de la cantante. "Es un saludo de ballet clásico", ha explicado Chenoa, revelando que estudió esta disciplina durante 12 años. "Soy hiperlaxa", ha agregado con humor, contando que, durante su época escolar, solía doblar su dedo para captar la atención de sus compañeros. Este momento sin duda ha arrancado las risas entre el público y ha marcado el inicio de una conversación distendida a la que se han sumado las hormigas más famosas de la televisión, Trancas y Barrancas.

Por otra parte, la charla se ha centrado rápidamente en "La línea del tiempo", un tema que Chenoa describe como "terapéutico". La cantante ha confesado que la canción, compuesta por Julia Medina, la conquistó desde el primer momento en que la escuchó. "El significado especial para mí es que me llegó en un momento clave. La canción habla de enfrentarse a uno mismo y a los malos momentos", ha explicado. Además, ha señalado que la letra tiene un carácter profundamente personal: "El 'tú' al que se dirige la canción podría ser yo misma. He tenido que aprender a gestionar las adversidades sola, y esta canción refleja ese proceso".

Otro de los momentos destacados de la entrevista ha sido cuando Chenoa ha hablado de su vida en el campoc. "Tengo una casita que solía ser un gallinero", ha comentado, revelando su amor por la vida rural. "Vivir en el campo me permite tomarme las cosas con más calma. España tiene pueblos hermosos", ha añadido. La confesión ha sido recibida con curiosidad por parte de Pablo Motos, quien ha bromeado sobre la posibilidad de que tuviera vacas o un huerto. A lo largo del programa, Chenoa ha mostrado su lado espiritual y su conexión con los números. "El single sale el 22 de noviembre, un número que considero mágico al igual que el 8 y el 11", ha explicado. Este interés se remonta a su adolescencia, cuando trabajó como secretaria de un parapsicólogo. "Fui testigo de cosas paranormales", ha dicho con una sonrisa, aunque ha aclarado que no ha tenido encuentros con fantasmas: "No estoy preparada para eso; los fantasmas son muy educados".

En otro orden de cosas, la cantante también ha abordado su relación con la limpieza, un hábito que considera casi meditativo. "Limpio todo. Hasta las pelusas que no se ven", ha dicho entre risas. A pesar de alguna caída ocasional mientras limpia techos, ha asegurado que la orden y la pulcritud le proporcionan paz interior. También ha revelado que alguna vez ha utilizado "la técnica del congelador" para apartar a personas indeseadas, una tradición de la que ha hablado con humor.

Otro aspecto que no ha pasado desapercibido ha sido su relación con sus fans. Chenoa ha mencionado que algunos seguidores le piden escribir frases de sus canciones para tatuárselas, lo que considera una gran responsabilidad. "No creo que tenga buena letra y es un problema para mí cuando me piden que lo haga. Yo siempre suelo escribir en mayúsculas porque mi letra normal me da mucha vergüenza. Nunca he escrito muy bien", ha confesado. En cuanto a los tatuajes, ha asegurado que se haría uno deWhitney Houston, y ya tiene uno de John Lennon que dice "Imagine". El humor y la sinceridad han continuado cuando Chenoa ha relatado anécdotas sobre los taxistas, quienes suelen contarle secretos de otros famosos. También ha revelado que sus fans notaron que una de sus orejas es diferente a la otra, lo que atribuye al uso prolongado del pinganillo en sus giras. "Es una deformidad, pero no me preocupa", ha comentado, reflejando su sentido del humor.

Finalmente, Chenoa ha hablado de cómo intenta pasar desapercibida por la calle usando una peluca y una gorra, aunque reconoce que rara vez funciona. "La gente siempre me reconoce, pero me sirve para ir a los mercadillos", ha concluido. Sin duda alguna, la visita de la cantante a 'El Hormiguero' ha mostrado a una artista que, tras más de dos décadas en el panorama musical, continúa reinventándose y conectando con su público, esta vez a través de una canción que invita a superar las adversidades con fuerza y valentía.