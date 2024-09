¿Cómo ha sido el encuentro entre Jorge Javier Vázquez y Belén Rodríguez en 'Gran Hermano'?

A parte de los primeros nominados de 'Gran Hermano' (Daniela, Maite, Laura y Vanessa), el plató del concurso fue escenario de un emotivo reencuentro entre Jorge Javier Vázquez y Belén Rodríguez, quienes llevaban dos años sin hablarse tras una ruptura en su amistad que parecía definitiva. Ambos, que llegaron a ser íntimos amigos, se han reencontrado por motivos laborales, coincidiendo por primera vez en el plató del reality: Jorge Javier como presentador y Belén Rodríguez como colaboradora en la gala 'Límite 48 horas'. Este reencuentro ha sorprendido tanto a los espectadores como al equipo del programa.

Aunque durante la emisión del concurso los espectadores han visto algunas interacciones entre ellos, lo que realmente ha captado la atención ha sido su primer contacto fuera de cámaras, un momento que no se emitió en directo. Sin embargo, ese instante ha salido a la luz gracias a un vídeo publicado en la cuenta oficial de 'Gran Hermano' en X, donde se puede ver el acercamiento entre ambos antes de que comenzara la gala.

En el vídeo, el expresentador de 'Sálvame' se aproxima a Belén Rodríguez, que se encontraba en la zona de colaboradores del plató, y sin dudarlo, ambos se funden en un abrazo, dejando atrás los conflictos y sellando su reconciliación. Esta escena ha sido interpretada por muchos como un gesto sincero de ambos para cerrar un capítulo amargo de su relación, marcado por rumores y desencuentros públicos. Las cámaras no captaron el abrazo, pero el público presente en plató reaccionó con entusiasmo y aplausos, gritando: "¡Qué bonito!", mientras los dos sellaban su reconciliación.

Este reencuentro se produce en un contexto tenso, ya que días antes, Kiko Hernández había lanzado duras declaraciones refiriéndose a lo que supuestamente Belén Rodríguez había dicho sobre Jorge Javier. "Payasa tú, porque como cuente todo lo que has largado de Jorge Javier Vázquez, te cagas", advirtió Hernández, dando a entender que las palabras de Belén sobre Jorge Javier no habían sido del todo amables durante su distanciamiento. Sin embargo, estas declaraciones no impidieron que ambos dejaran atrás sus diferencias y firmaran una tregua con su emotivo abrazo.

Durante la gala de 'Gran Hermano', Jorge Javier no ha perdido la oportunidad de usar su característico humor para referirse a su reconciliación con la excolaboradora de 'Sálvame'. En un momento del directo, comparó una situación del programa con su relación con la colaboradora: "La coartada que han montado (Luis y Violeta) es igual que mi relación con Belén Ro… un disparate", comentó entre risas, lo que provocó la complicidad de la propia Belén y las carcajadas del público allí presente. Sin duda alguna, el reencuentro fue uno de los momentos más comentados de la nueva temporada de 'Gran Hermano', un reality en su retorno a Mediaset sigue generando titulares tanto dentro como fuera de cámaras.