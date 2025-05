Cuáles son los artistas que les harían ganar una gala de 'Tu cara me suena', según Chat GPT

Uno de los programas más destacados de la televisión en la actualidad se emite en Antena 3. Nos referimos al contenido presentado por Manel Fuentes y que se emite todos los viernes en la cadena en la franja del prime time (22:00 horas): 'Tu cara me suena'. De hecho, estamos viviendo una nueva temporada que está siendo apasionante.

En la última emisión, el concursante que se llevó la gala y destacó por encima del resto de sus compañeros fue Bertín Osborne. Por el momento, se han ido repartiendo los ganadores pero, al llevar pocas emisiones, todavía quedan participantes que no han conseguido ese triunfo que les permite disfrutar una noche y donar el montante a la asociación benéfica que elijan.

Predicciones de la IA

Como el nivel de la duodécima edición está siendo elevado, el concurso ha preparado un divertido vídeo en el que muestran el resultado que ofrece la Inteligencia Artificial (Chat GPT) sobre quiénes serían los artistas que deberían imitar algunos de los participantes para lograr salir victoriosos en una de las próximas galas.

En esta ocasión, las personas escogidas han sido los siguientes concursantes: Goyo Jiménez, Esperansa Grasia, Yenesi y Manu Baqueiro. Según la información revelada por Antena 3, la cadena le ha comentado a la IA lo siguiente: "le hemos comentado los artistas que han hecho estos concursantes en las primeras galas y las puntuaciones que recibieron gracias a ellos, para que, basándose en eso, nos diese dos o tres artistas que les harían brillar".

Artistas propuestos y reacciones

Una vez que se ha preguntado a Chat GPT, la IA ha dictaminado que los artistas que deberían imitar serían los siguientes: Rosalía, Pastora Soler, Paulina Rubio, King África, Bad Gyal o Julio Iglesias. Todos ellos son grandes cantantes y propuestas más que interesantes. Por ello, la reacción de cada uno de los participantes ha sido muy interesante.

En el caso de Manu Baqueiro, le recomienda a Dani Martín: "Lo veía yo claro (entre risas)". Mientras que a Goyo Jiménez le apuntó el nombre de Luis Fonsi ('Despacito'): "Eso sí me va. Despacito, me va (y se puso a cantar)". Por su parte, a Yenesi le ha aconsejado imitar a Paulina Rubio: "Me encanta". Por último, a Esperansa Grasia le ha salido Rosalía y su reacción ha sido la siguiente: "¡Ostras! Pues súper mega hiper difícil. Pero yo lo veo todo en esta vida. Lo veo todo".