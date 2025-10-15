Un falangista declarado se cuela en 'First Dates': "Estuve en Falange muchos años"

José María tiene 57 años y venía buscando el amor en 'First Dates', el magacín de citas que ha convertido a Carlos Sobera en la Celestina de la televisión española. Hace un par de meses que se ha quedado soltero tras dos décadas de matrimonio y quería volver a encontrar el amor gracias al programa de Cuatro. El valenciano tuvo una cita con Juani, que ya fue protagonista sin éxito en el formato 'First Dates Hotel'. La primera impresión ambos no fue buena, destacando defectos cada uno del otro. La cita terminó de romperse cuando la política apareció en la mesa. José María sorprendió y no ocultó su pasado en la Falange y se definía de la siguiente manera: "católico, apostólico, romano y, lógicamente, falangista".

Durante su cita en 'First Dates', Juani y José María comenzaron la cena con la intención de darse una segunda oportunidad, pero todo se vino abajo en cuanto decidieron hablar de política. Cuando el valenciano afirmó ser “de derechas”, Juani respondió sin dudar que era “profundamente de izquierdas”. A partir de ahí, la conversación se tornó tensa: José María confesó haber pertenecido muchos años a la Falange y definirse como “católico, apostólico, romano y, lógicamente, falangista”, algo que provocó el rechazo inmediato de la madrileña, quien le contestó que no podría estar con alguien así. Las diferencias se acentuaron al hablar de religión y feminismo, tema en el que él aseguró que el movimiento buscaba “algo más que no les corresponde”, comentario que Juani calificó de “machista y narcisista”. Finalmente, ambos coincidieron en que eran totalmente incompatibles: José María destacó sus discrepancias ideológicas y religiosas, mientras que Juani concluyó que eran “polos opuestos” y que una relación entre ellos no funcionaría.