María Barranco desvela su amor por Imanol Arias: "Estaba enamoradísima de él, pero nunca me hizo caso"

Imanol Arias y María Barranco han acudido este martes a 'El Hormiguero' para presentar la comedia 'Mejor no decirlo', que llegará el 3 de octubre al Teatro Bellas Artes. Entre anécdotas que compartían con el fallecido actor Enrique San Francisco, los dos intérpretes han adelantado a Pablo Motos cómo será la obra de teatro.

La comedia teatral se basa en una "pareja que se quiere muchísimo, pero él es más conservador y prefiere callarse", ha comenzado relatando la actriz española, que encarna al personaje de la mujer, quien "no calla ni debajo del agua".

La obra de teatro llega a España tras su estreno en Buenos Aires y parte de América Latina y ambos han asegurado que "la gente se va a sentir muy identificada" porque interpretan a "dos seres que se quieren" y la historia produce "enormes carcajadas". "Es una lección de que se puede dialogar de todo sin discutir", han añadido.

Preguntados por si prefieren saber todos los secretos de sus parejas, Imanol Arias ha bromeado sobre su situación, recordando que él ha tenido la suerte de que le han pillado "todos los secretos, me han pillado en todas". Sin embargo, durante la entrevista no se ha mencionado en ningún momento el "Caso Nummaria", por el que ha sido condenado a dos años y dos meses de cárcel tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción y admitir que defraudó dos millones de euros entre 2010 y 2014.

Otro de los momentos salientes de la noche ha llegado cuando la intérprete nacida en Málaga ha desvelado que cuando conoció a su ahora pareja en la ficción "estaba enamoradísima de él, pero nunca me hizo caso". Tras esta confidencia y llamado a la causa, el intérprete de Antonio Alcántara en 'Cuéntame cómo pasó' ha sostenido que él creía que Barranco estaba "enamorada de Antonio Banderas".

Atraco en Buenos Aires

El célebre actor también ha relatado cómo fue el día en el que sufrió un atraco en la capital de Argentina. Imanol Arias ha contado que siempre que llega a la ciudad se informa de lo que pasa y en ese viaje "había mucho atraco en determinadas zonas de cono urbano".

"Yo sabía que la zona donde me movía no pasaba tanto", ha continuado, mientras explicaba que se fue "solo a cenar a un restaurante y en ese momento había dos tipos de taxis, el que te cobraba tres euros más y los otros que eran mas baratos que estaban enfrente".

"Yo salgo a buscar mi taxi que era legal y no le encuentro. Cuando voy a cruzar al lado aparentemente oscuro se me acerca un chaval bastante tocado y mete la mano en el bolsillo", pidiéndole todo lo que tuviera encima.

El actor ha confesado que la persona que le estaba robando tenía muy mala pinta y, tras comprobar que no llevaba ninguna pistola y que había muchas cámaras alrededor, se impuso y comenzó a meterle miedo: "No te voy a dar nada, ves esa cámara, nos están filmando, no quiero darte nada y quiero que me pegues, quiero que te maten y desaparezcas".

"Me eché encima y salió huyendo. Era terrible si me dejaban sin teléfono", ha finalizado.

Seguidamente, también ha recordado otro intento de robo que sufrió en Madrid, esta vez en un cajero de Gran Vía, pero que fue más gracioso: "Se me acercó con una navaja y dijo 'coño el Lute".