Jordi Cruz prepara su gran regreso: vuelve el espíritu de ‘Art Attack’ con Livo

Jordi Cruz ha tirado de nostalgia en un nuevo video explicativo sobre su nuevo proyecto personal, Livo, con el buscará combinar humor, música, cultura, bienestar y actualidad. Ha sacado a la palestra la mítica sudadera roja de 'Art Attack', dando a entender que volverá a realizar las famosas manualidades con las que entretenía a los más "artemaniacos" de la casa gracias al programa de Disney Channel. De hecho, la mítica música inicial del programa aparece en el reel publicado en su cuenta de TikTok.

Así es Livo

Jordi Cruz, recordado por programas icónicos como 'Club Disney' y 'Art Attack', regresa a la primera línea del entretenimiento con Livo, su proyecto más personal hasta la fecha. Se trata de un canal de streaming en directo que apuesta por la frescura, la conexión inmediata con el público y un formato libre de guion, donde la espontaneidad será la protagonista. Desde un estudio acristalado situado en el corazón de Madrid, el presentador catalán lidera un espacio que busca recuperar la esencia del directo con un sello propio, cercano y natural. Livo emitirá de lunes a viernes, de 8:00 a 18:00 horas, a través de YouTube, con una parrilla que combinará humor, música, cultura, bienestar y actualidad. Jordi Cruz define el proyecto como “una forma de hacer entretenimiento con alma”, una apuesta por la autenticidad en tiempos dominados por el contenido rápido y efímero.

El estreno oficial de Livo tendrá lugar el viernes 17 de octubre de 2025, con una programación especial que presentará al equipo de colaboradores y nuevos rostros que acompañarán a Jordi Cruz en esta aventura. Además, ese mismo día, el comunicador celebrará una acción abierta al público en la Plaza Pedro Zerolo de Madrid, un evento simbólico que refuerza la vocación participativa del proyecto. Livo no quiere ser solo un canal, sino una comunidad viva en la que los espectadores se sientan parte del contenido. En palabras de su creador, Livo nace del deseo de reconectar con el público y recuperar el espíritu del entretenimiento genuino, ese que logra emocionar y acompañar en tiempo real.