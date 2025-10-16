Manu puede hacer historia hoy en 'Pasapalabra': si supera la Silla Azul, será el concursante más longevo del programa

Manu está a un paso de lograr un hito histórico en 'Pasapalabra'. Si consigue superar la Silla Azul en el programa de hoy, alcanzará los 361 programas consecutivos, superando el récord que hasta ahora mantenía Orestes Barbero. Su paso por el concurso de Antena 3, presentado por Roberto Leal, ha estado marcado por la regularidad, la simpatía y su dominio en el rosco final, cualidades que lo han convertido en uno de los favoritos del público. El duelo de esta tarde promete emoción y tensión, con una audiencia pendiente de sí Manu logra escribir su nombre con letras de oro en los anales del mítico programa televisivo.

Así ha sido el paso de Manu en 'Pasapalabra'

Manu lleva más de un año en el concurso vespertino líder de la televisión española. El madrileño empezó a competir el 16 de mayo de 2024, justo después de la victoria de Oscar Díaz en 'Pasapalabra', quien se llevó 1.816.000 euros. Con 28 años y una licenciatura en Psicología, Manu estaba cursando durante su estancia en 'Pasapalabra' un máster de Terapia Psicoanalítica, estudios que ha tenido que compaginar con la preparación y grabación de los programas del certamen intelectual de Antena 3. En estos momentos, acumula 227.400 €. Entre sus aficiones destacan el deporte, siendo un gran fan del ciclismo. "He hecho ciclismo y es el que más me gusta. No llegué a tanto, pero sí que le he llegado a pegar fuerte", admitió en el mes de marzo.

Las cifras de Manu en 'Pasapalabra'