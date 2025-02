Matías Prats revela en 'El Hormiguero' cómo crea sus famosos chistes: "Me viene de mi padre..."

'El Hormiguero' ha arrancado el primer miércoles de febrero por todo lo alto, recibiendo a dos de los periodistas más emblemáticos de Atresmedia: Matías Prats y Susanna Griso. La cita, cargada de anécdotas, humor y reflexiones, sirvió para conmemorar el 35º aniversario de Antena 3, una cadena que ha sido testigo de algunos de los momentos más relevantes de la televisión en España.

Pablo Motos ha abierto el programa con entusiasmo: "Llega el mejor momento del día. Hoy han venido a divertirse a 'El Hormiguero' los periodistas Matías Prats y nuestra invitada platino, Susanna Griso". Tras una calurosa ovación del público, los periodistas han entrado al plató, donde se han fundido en un abrazo con el presentador del programa líder del access prime time, marcando el inicio de una velada inolvidable. Uno de los primeros momentos destacados ha sido el homenaje a Susanna Griso por su décima visita al programa. Pablo Motos le ha entregado la codiciada tarjeta del Club Platino de 'El Hormiguero': "Te tengo que pedir permiso, Matías, porque Susanna cumple hoy su décima visita y pasa a formar parte del club platino". Entre risas, Griso ha respondido: "La compartiré contigo, Matías. ¿Esto qué me deja hacer, Pablo?".

A continuación, se ha proyectado un emotivo vídeo recopilatorio con los momentos más memorables de la periodista en el programa de las hormigas más famosas de la televisión, Trancas y Barrancas. Matías Prats, fiel a su característico humor, ha bromeado: "Esta mujer es enormemente válida, no es una maleta", en alusión a una ocasión en la que Griso demostró su flexibilidad metiéndose en una maleta en directo. Entre carcajadas, la periodista ha admitido: "No creo que pudiera hacerlo otra vez Pablo. Ya no tengo la misma flexibilidad que hace diez años".

El programa no solo ha sido un espacio para el humor, sino también para la reflexión sobre el periodismo y la cobertura de acontecimientos históricos. Pablo Motos ha preguntado a Susanna sobre su experiencia cubriendo la DANA en la Comunidad Valenciana: "Esa mañana las autoridades hablaban de una decena de fallecidos, pero tras contactar con equipos de rescate, supe que serían más de cien. Terminando 'Espejo Público', me fui en coche a Valencia. Fue un viaje complicado por las carreteras cortadas. Cuando llegamos, el panorama era desolador: gente caminando entre el lodo, sin ser aún conscientes de la tragedia. La sensación de abandono era abrumadora", ha relatado emocionada. Matías Prats, por su parte, ha compartido su propia experiencia en la zona: "También estuve allí y llegamos los periodistas antes que los equipos de emergencia. Sentí la necesidad de estar presente, de escuchar a las personas y contar su historia. Recuerdo la tensión cuando llegaron el Rey Felipe VI y Pedro Sánchez. La gente estaba desesperada y eso se reflejaba en el ambiente hostil. Sin embargo, el rey no se retiró; se quedó para escuchar, un gesto de gran dignidad".

En otro orden de cosas, Pablo Motos no ha perdido la oportunidad de recordar la etapa en la que Prats y Griso compartieron pantalla en los informativos de Antena 3, desde 1998 hasta 2006. "¿Cómo fue cuando te enteraste de que ibais a presentar juntos?", ha preguntado el presentador. Griso ha confesado: "Me llamaron para decirme que yo iba a ser una presentadora, pero no quisieron decirme quién sería mi compañero". Matías, con su habitual ironía, ha añadido: "No entiendo por qué tanto misterio. En todo caso, el sorprendido debía ser yo, porque iba a presentar con Susanna Griso".

La complicidad entre ambos ha sido más que evidente. Griso ha recordado con humor su primer embarazo: "Ese niño se crio en el camerino de Matías… No sé si debería contar esto". Prats, entre risas, ha respondido: "Claro que sí, si estamos celebrando 35 años". También ambos han rememorado cómo era la redacción en aquellos años. "Era muy ruidosa y se veía mucho lo que la gente hacía. Fue la primera vez que una redacción se mostraba en directo en el plató del informativo", ha comentado Griso. "Recuerdo que en nuestra primera emisión juntos estaba muy nervioso. Había mucha expectativa, pero logramos ser líderes con el tiempo", ha añadido Matías.

Por otra parte, los famosos chistes de Matías Prats también han tenido su espacio en su entrevista en 'El Hormiguero'. Pablo Motos ha preguntado a Griso si le hacían gracia: "Bueno, depende del día. Ahora me río más, pero al principio no tanto. A veces me sorprendía con cosas improvisadas". Matías, divertido como siempre, ha explicado: "No hago chistes, juego con el significado de las palabras. Es algo que heredé de mi padre, que hacía algo parecido en la radio con los anunciuos". Asimismo, Griso ha revelado una curiosa anécdota: "Cuando recibíamos llamadas en directo, Matías cambiaba la voz para que no lo reconocieran. Se inventaba personajes en la redacción".

Otro tema que han abordado los comunicadores insignia de Antena 3 ha sido la relación de los periodistas con los políticos. "¿Guardáis una distancia prudencial?", ha preguntado Pablo Motos. Prats ha sido claro: "Sí. Tuve una relación cercana con Adolfo Suárez, pero desde entonces mantengo cierta distancia con los líderes políticos". Griso por su parte ha añadido: "He comido con varios presidentes, especialmente con Rajoy. Pero con los años me he blindado para que eso no me influya profesionalmente. Siempre hago las preguntas más incómodas". Asimismo, Matías ha compartido una anécdota de una entrevista a Ruiz Mateos: "Me dijo que mi padre era muy bueno y que yo era muy malo". Finalmente, el programa ha concluido con un mensaje de Pablo Motos dedicado a los afectados por la DANA: "Desde aquí enviamos todo nuestro cariño y un fuerte abrazo. Estamos siempre con ellos, no los olvidamos".