Nagore Robles da la espalda a Telecinco para dar el salto a TVE

Nagore Robles, uno de los rostros más conocidos de Mediaset, ha sorprendido al mundo televisivo con su reciente decisión de formar parte de la segunda edición de 'Bake Off: Famosos al Horno', emitido por La 1 de TVE. Tras más de 16 años ligada a la cadena que la vio crecer como colaboradora y presentadora, Robles se prepara para un cambio de rumbo en su carrera, esta vez en un talent show culinario que buscará coronar al mejor repostero famoso.

El fichaje de Robles por 'Bake Off' ha sido revelado por el ente público, quién confirmó que la colaboradora será una de las participantes oficiales del concurso. Este movimiento marca una nueva etapa en la carrera de la comunicadora, conocida por su trayectoria en programas de Telecinco y Cuatro como 'Gran Hermano', 'Supervivientes', 'Baila Conmigo' y 'Pesadilla en el Paraíso'. Aunque su salto aTVE ha sido una gran sorpresa, no implica un alejamiento definitivo de Mediaset, ya que Robles mantiene vínculos profesionales con la cadena, donde ha participado como colaboradora en diferentes realities.

Sandra Barneda y Nagore Robles en el plató de 'Supervivientes 2024' Mediaset

Por otra parte, el talent show culinario de La 1, presentado por Paula Vázquez, promete una segunda edición llena de emoción y sorpresas. Con un formato de 12 episodios y un presupuesto de 5,84 millones de euros, producido por Boxfish, "Bake Off: Famosos al Horno" reunirá a celebridades que demostrarán su destreza en el mundo de la repostería. La primera edición del programa emitida por Prime Video, contó con Pablo Rivero como ganador, mientras que la que fue realizada por La 1 tuvo a Ana Boyer como ganadora.

Un cambio de enfoque, salir de la zona de confort

La participación de Nagore Robles en 'Bake Off' simboliza un nuevo reto en su carrera, marcado por su decisión de alejarse de los tradicionales debates y tertulias. En el pasado, Robles ha expresado su deseo de continuar explorando su faceta como presentadora, y ahora, al aceptar un desafío como concursante, demuestra su disposición total a diversificar su trayectoria en el sector televisivo. Sin duda alguna, el salto de Nagore Robles a 'Bake Off: Famosos al Horno' no solo es un reflejo de su inquietud profesional, sino también una muestra de su versatilidad y capacidad de adaptación a distintos formatos.

Los 14 concursantes de la segunda edición de "Bake off: Famosos al Horno" RTVE

En otro orden de cosas, el talent show de TVE contará con la participación de otros nombres reconocidos como Maestro Joao, Víctor Sandoval, Yurena, María Adánez, Carmen Morales, Finito de Córdoba o Cósima Ramírez de la Prada. Los concursantes se enfrentarán a distintos retos culinarios, desde reinterpretar clásicos de la pastelería hasta crear elaboraciones impactantes en pruebas de fantasía o técnicas, evaluadas por un jurado experto que estará formado por Paco Roncero, Eva Arguiñano y Damián Betular. Los episodios también contarán con la presencia de invitados del mundo de la gastronomía, la música y el deporte, quienes aportarán una dosis extra de emoción y dinamismo.