Pipi Estrada la lía en Radio Marca con su discurso negacionista

Unas declaraciones de Pipi Estrada han desencadenado la controversia al comentar los insultos racistas dirigidos a Vinicius Junior, jugador del Real Madrid, durante el partido en Mestalla el pasado domingo 21 de mayo. Durante su participación en la tertulia de 'La tribu' en Radio Marca, el periodista deportivo ha negado la existencia de racismo en nuestro país.

"Hoy no voy a seguir las normas políticamente correctas", comenzó diciendo Estrada este miércoles 24 de mayo. "Lo que sucedió en Mestalla fue un acto ofensivo y estúpido por parte de un grupo de personas que decidieron 'molestar a esta persona' [...]. Pero pasar de un insulto a convertirlo en racismo me parece lamentable, porque en España, gracias a Dios, existe la libertad y las personas de raza negra pueden caminar sin ser molestadas", concluyó el periodista.

"Pipi, creo que estás equivocado", replicó el también periodista Miguel Quintana, uno de los pocos tertulianos que se opuso al discurso de su compañero. "Decir que llamar 'mono' a una persona negra no es racismo es un error histórico, por favor", argumentó Quintana, respaldado por Ricardo Sierra: "Es un insulto racista".

"Eso no es racismo", se defendió Estrada, visiblemente molesto por la repercusión mundial de lo ocurrido en Valencia. "¿Pero cómo podemos permitir que a nivel internacional se diga que España es un país racista?", continuó diciendo el colaborador de 'Sálvame'. "Por comentarios como los tuyos", le respondió Quintana. "¡No hay racismo en España! ¡Tengo amigos negros que juegan al fútbol!", continuó, dejando perplejo a Quintana: "Me estás avergonzando". Y eso no es todo, antes de afirmar que la discriminación no existe en nuestro país, Estrada hizo una referencia directa a Vinicius: "Santiago Bernabéu habría puesto a Vinicius en un avión y lo habría enviado de vuelta a Brasil".

Quintana, director de 'La Pizarra de Quintana' en Radio Marca y 'El Post' de DAZN, dejó clara su postura en su cuenta de Twitter después de participar en la polémica tertulia deportiva: "La verdad, siento mucha vergüenza", admitió. Varios usuarios le preguntaron por qué no se levantó de la mesa al escuchar esos comentarios y él trató de dar explicaciones: "Permanezco en la tertulia por responsabilidad, para que estos discursos sean refutados en la radio. Si abandonamos estos espacios, solo queda la opinión de aquellos que afirman que llamar 'mono' a Vinicius Junior no es un acto racista. No podemos dar un paso atrás".