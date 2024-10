Rafael Amargo pide unión en la derecha con su caso: "Me han cortado desde el Gobierno"

Rafael Amargo ha realizado en "Fiesta" su primera entrevista televisiva tras ser absuelto de un delito de tráfico de drogas, en el que ha confesado su versión de los hechos, con duras críticas hacia el ejecutivo de Pedro Sánchez, sobre quien afirma haberle escrito una carta a su partido durante su periplo en prisión. Además, el bailaor no dudó en pedir unidad en la derecha con su caso, similar a lo ocurrido con Nacho Cano, pidiendo que unieran fuerzas contra el Gobierno, unos argumentos políticos que no gustaron nada a la maestra de ceremonias del magacín vespertino del fin de semana de Mediaset, Emma García, que pidió en varias ocasiones a Amargo que no incluyera opiniones políticas en sus declaraciones.

Le escribió una carta sin respuesta al PSOE

Rafael mostró las duras consecuencias de su paso en prisión con pelos y señales. "No me merezco esto. A otro le pasa esto y a los dos días se muere. Alguien me tiene un rencor o un odio… Está todo pensado a mala leche", inició así su historia para continuar luego afirmando que "ha tenido que vender todo para poder comer y para no pactar, porque el pacto de la fiscalía suponía que reconocía los hechos". Tras esta primera declaración, Amargo no se cortó ni un pelo y atacó de forma directa al Gobierno actual de Pedro Sánchez, exasperando a Emma García, que no quería opiniones políticas en su espacio después de que el bailaor pidiera la unión de la derecha en este país.

Piden unión en la oposición contra el Gobierno

Amargo continuó despotricando contra la justicia, calificándola de lenta, además de lanzar acusaciones a diestro y siniestro contra el Ejecutivo español, poniendo el foco en varios ministros del Gobierno de Pedro Sánchez. Hasta que no tuviera una absolución, en este país no me han dejado hablar. Me han cortado mi red social desde el Gobierno de España, vamos a hablar claro. Qué poca vergüenza", iniciaba así su duro ataque en el que no dejaba títere con cabeza. Son 25 años dando de comer a 20 personas. Ministerio de Trabajo, Yolanda Díaz, hija... con la gente que hay en el paro y yo dándoles de comer. Contéstame a la carta, cariño", seguía con su duro argumentario el bailaor, que fue rápidamente cortado por Emma García, que quería cambiar de forma brusca de tema, pero que no sabía que las opiniones políticas de Amargo habían hecho nada más que empezar.

A pesar de todos los intentos de Emma García de frenar la opinión política del bailaor, Amargo continuó pidiendo unión en la oposición de este país, al igual que ocurriera con la complicada situación de Nacho Cano y el caso "Malinche", que contó con el respaldo de la derecha de este país. Finalmente, Amargo desistió en su cruzada política, comentando su paradero actual, situado en Buenos Aires, donde puede realizar su trabajo con normalidad, todo lo contrario que en nuestro país.