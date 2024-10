"Caso Koldo", en directo: última hora, novedades y reacciones al informe de la UCO

Dado que existe prueba gráfica de que, efectivamente, fue el toro «Islero» el que mató a Manolete, el diputado José Luis Ábalos no tiene mucho de qué preocuparse por ese lado, aunque, por si acaso, yo que él llevaría una foto del de Miura en la cartera. Vaya por delante que no consigo aclararme en qué punto estamos del escándalo sociata, pero ya me pasó lo mismo con el malogrado Roldán, del que la Prensa publicó que se llevaba hasta los fondos de los huérfanos de la Guardia Civil, acusación que resultó ser falsa, pero que acabó por hundir ante la opinión pública al ex director general de la Benemérita...