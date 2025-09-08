'Supervivientes All Stars' confirma los dos equipos de esta segunda edición

La segunda noche de 'Supervivientes All Stars 2: Conexión Honduras' arrancó con lo que el público había esperado: los saltos del helicóptero. Tras un estreno marcado por la protesta garífuna y la ausencia de ese ritual televisivo, el programa se permitió recuperar su esencia. Jessica Bueno fue la primera en abrir el espectáculo, retando al piloto a subir más la altura, seguida de Noel Bayarri, que dedicó su salto a una misteriosa “mariposita”. Hubo gestos de complicidad entre Kike Calleja y Carlos Alba, sonrisas cómplices entre Miri y Alejandro Albalá, y un recuerdo emocionante de Gloria Camila a José Luis Losa. La tensión dramática la puso Adara Molinero, que paralizada en el aire necesitó de la presencia de Rubén Torres para finalmente lanzarse, aunque muchos en redes calificaron su momento de “show”.

También Fani Carbajo frenó el ritmo, dudando hasta el último segundo, mientras Tony Spina se llevó el aplauso al protagonizar el salto más votado de la noche, lo que le dio el privilegio de disfrutar de los recursos de ambas playas.

Formados los dos equipos

Ya en tierra firme, la competición tomó forma con un circuito repleto de barro, agua y llaves que acabó dividiendo a los concursantes en dos equipos. El bando blanco, compuesto por Miri, Noel, Fani, Adara, Sonia, Tony y Torres, se llevó la ventaja al completar la prueba en menos tiempo. Gracias a esa superioridad, eligieron como campamento Playa Armonía, dejando a sus rivales el lugar más incómodo para convivir. En el otro lado quedaron Carlos, Iván, Jessica, Kike, Gloria Camila, Elena y Albalá, con este último erigiéndose como líder.

Además, en plató, los defensores descubrieron los porcentajes ciegos de los primeros nominados: 43,4% 26,5%, 19,4% y 10,7%. Con todo, la gala demostró que la edición había conseguido recuperar la energía perdida en su accidentado arranque, sumando emoción, lágrimas y primeras estrategias de supervivencia.