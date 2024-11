'De Viernes' pone patas arriba a la prensa rosa con sus invitados de esta semana

Tras la sonada entrevista la pasada semana a su marido Asraf Beno, Isa Pantoja, hija de la icónica tonadillera Isabel Pantoja, está lista para regresar a la televisión en una esperada aparición en el programa 'De Viernes' de Telecinco, donde abordará de manera abierta y definitiva el controvertido "episodio de la manguera". La cita será este viernes a las 22:00 horas, prometiendo ser uno de los momentos televisivos más impactantes de lo que queda de año.

El anuncio de esta importante entrevista lo ha realizado Beatriz Archidona, copresentadora de 'De Viernes' junto a Santi Acosta, durante una emisión de 'TardeAR': "Isa Pantoja vuelve al programa para contarlo todo. No habrá más silencios ni medias verdades". La expectativa crece tras las declaraciones iniciales de Isa, quien confesó: "Me imagino en ese sitio y siento todo como si me estuviera pasando ahora mismo. Nunca se me ha borrado de la mente. Ni el episodio de la manguera, ni lo del corte de pelo. La verdad solo hay una". Estas palabras dejan entrever que el relato será profundamente emotivo, revelador y que generará más polémica respecto al trato de su madre hacia ella en su infancia y en su adolescencia.

Isa Pantoja ya había causado revuelo el pasado 18 de octubre en su primera aparición en 'De Viernes'. Aquella entrevista, descrita como una de las más desgarradoras de su carrera televisiva, abordó episodios difíciles de su vida, logrando una notable repercusión mediática en el mundo de la prensa rosa. Ahora, un mes después, la también colaboradora de 'Vamos a ver' promete poner punto final a la historia que marcó su adolescencia en Cantora, el emblemático cortijo de la familia Pantoja.

'Un Viernes' lleno de muchas confrontaciones

Además del regreso de Isa, el programa incluirá un tenso cara a cara entre Ángel Cristo Jr., su esposa Ana Illas, y Aurah Ruiz, influencer y exconcursante de 'Supervivientes 2024'. La polémica surgió tras la boda del hijo de Bárbara Rey y Ana, a la que Aurah asistió como invitada. Sin embargo, un mes después, la relación entre ellos se fracturó de manera pública. La pareja del futbolista Jesé Rodríguez no se ha guardado sus opiniones sobre el enlace, calificándolo de "cutre" y "pésimo" en varias declaraciones: "Olíamos a barbacoa. Me arrepiento de haber ido". Este viernes, los tres protagonistas se verán las caras en el plató de Mediaset, donde se espera que aclaren rumores y tensiones, entre ellos, las acusaciones hacia Aurah de haber filtrado información sobre la boda a la prensa.

Sin duda alguna, 'De Viernes' buscará posicionarse una vez más como un espacio importante tanto en el panorama televisivo español como en el de la prensa del corazón, gracias a su capacidad para abordar temas controvertidos y atraer a figuras mediáticas de primera línea. La combinación del esperado testimonio de Isa Pantoja y el enfrentamiento entre Ángel Cristo Jr., Ana Illas y Aurah Ruiz, garantiza una noche cargada de emociones y momentos para el recuerdo que buscará desbancar a 'La Voz', el programa de Antena 3, como el programa más visto de la noche.