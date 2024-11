Qué ha sido de Mariano Alameda, el actor que hacía de Diego en “Aquí no hay quien viva”

A finales de los años 90, "Al salir de clase" marcó una generación de jóvenes españoles, y entre sus protagonistas estaba Mariano Alameda, quien dio vida a Íñigo, un personaje que lo catapultó a la fama. Sin embargo, aquella etapa fue solo el comienzo de un camino lleno de cambios personales y profesionales que llevaron a Alameda a redescubrir su propósito en la vida.

Nacido en Madrid en 1972, Alameda comenzó su carrera televisiva con pequeños papeles en series como "Hostal Royal Manzanares". Sin embargo, fue su rol en "Al salir de clase" el que lo convirtió en un rostro habitual en los hogares españoles. Tras tres años en la serie juvenil, Alameda decidió dar prioridad al teatro, participando en producciones como "Caos" y "El sueño de una noche de verano", esta última dirigida por Verónica Forqué. En 2004, Alameda volvió a la televisión con "Aquí no hay quien viva", interpretando a Diego, el hermano bisexual de Lucía (María Adánez) y novio de Mauri (Luis Merlo). Este papel, aunque breve, coincidió con el apogeo de la serie, que atrajo audiencias semanales de más de siete millones de espectadores.

Algunos de los jóvenes intérpretes de "Al salir de clase" Telecinco

Sin embargo, la fama tenía un coste. "La popularidad me hizo infeliz; me llevó a reflexionar sobre quién era realmente y cómo la sociedad proyectaba una imagen de mí que no reconocía", ha confesado el actor en una entrevista reciente. Estas inquietudes marcaron el inicio de un giro radical en su vida. En 2006, Alameda dejó atrás las cámaras y fundó el Centro Espiritual Nagual, un espacio dedicado al yoga, la meditación y el desarrollo personal en Madrid. Allí, comenzó a impartir clases y a desarrollar "El árbol del Karma", una técnica que él describe como un proceso de autoconocimiento y evolución personal. "Escribir y practicar yoga me permitieron redescubrirme y aprender a gestionar el ruido interno que la fama había amplificado", ha explicado.

Además del yoga, Alameda encontró en la escritura una nueva forma de expresión. En 2022 publicó "Las enseñanzas del perro Zen", un cuento infantil inspirado en su perro fallecido, que vivió casi 17 años. Este libro, más allá de ser un homenaje, fue un vehículo para superar el duelo. Aunque se alejó de la interpretación, Mariano Alameda regresó al teatro en 2023, no como actor, sino como autor y director de la obra "El canto del gorrión", presentada en el Teatro Reina Victoria de Madrid. Hoy, a sus 54 años, Mariano Alameda es un ejemplo de reinvención personal, demostrando que la fama no define el propósito, y que siempre es posible explorar caminos más auténticos y significativos en la vida.