Las 10 noticias de última hora que debes conocer hoy, viernes 26 de marzo de 2021

A las puertas de la Semana Santa la situación epidemiológica de España comienza a lanzar señales claras de empeoramiento. Un «cambio de tendencia» que perciben ya en el Ministerio de Sanidad y que hace que no se descarte endurecer las restricciones que están actualmente en vigor. Desde el Gobierno se recuerda que «el virus no está derrotado» y que su «evolución dinámica» hace imposible trazar una hoja de ruta a medio plazo. Es, precisamente, en ese horizonte temporal en el que se ubica el fin de la vigencia del estado de alarma. El pasado mes de octubre se aprobó implantar la excepcionalidad por un periodo de seis meses –revisable a los cuatro– hasta el próximo 9 de mayo. En Moncloa no se atreven todavía a hacer pronósticos –a un mes y medio vista– y apelan a la «prudencia». «La decisión se tomará en su momento», dicen.

Plus Ultra lleva en respiración asistida desde mucho antes de que estallara la pandemia. La aerolínea rescatada con 53 millones de dinero público y cuya titularidad está mayoritariamente en manos de empresarios venezolanos se encontraba en causa de disolución desde mucho antes de que estallara la pandemia de Covid-19, según admiten los auditores de la compañía. En las últimas cuentas anuales auditadas, correspondientes al ejercicio 2019-2020, se detalla que a 31 de enero del pasado año la aerolínea presentaba un «fondo de maniobra» negativo de 5.753.638 euros y un patrimonio neto de 5.841.512 euros. Ante este balance, Audicar, auditora de las cuentas de la compañía reconoce que la compañía, como en años anteriores, se encontraba en «causa de disolución» si no fuera porque la empresa rescatada por la SEPI cuenta a su favor con un préstamo participativo de 6.304.314 euros. Sin este préstamo, suscrito a finales de 2017 y que coincide con el desembarco masivo de capital venezolano en la empresa, Plus Ultra no hubiera podido aguantar operativa desde mucho antes de que la crisis generada por la Covid-19 forzara a la aerolínea a suspender sus actividades, algo que pone en duda la necesidad de su rescate bajo el paraguas de las ayudas a las empresas afectadas por la inactividad generada por la pandemia.

El independentismo continúa lejos de mostrar cualquier atisbo de unidad. De hecho, arranca la XIII legislatura tan torcida como concluyó la anterior y Esquerra y JxCat han vuelto a exhibir sus diferencias en las negociaciones para la investidura de Pere Aragonès. El partido de Carles Puigdemont se abstendrá esta mañana en la votación y tumbará el primer intento del candidato de ERC para ser president.

El tráfico en el canal de Suez ha quedado completamente suspendido. Tras el incidente del martes, por el que el carguero taiwanés «Ever Given» quedó bloqueado en estas aguas, cerca de 150 embarcaciones se agolpan en sus accesos formando un cuello de botella. Los trabajos de las autoridades egipcias resultan infructuosos para mover un gigante de 400 metros de eslora y unas 220.000 toneladas de peso.

José Ramón de la Morena ha asegurado esta noche que deja Onda Cero cuando acabe esta temporada. Cumple cinco años y asegura que ha dicho que no a la renovación por dos que le ha ofrecido Atresmedia. El locutor asegura que quiere centrarse más en su vida personal y que la radio supone un esfuerzo que le roba a su familia. “Aquellos problemas de diciembre se han resuelto, he tenido un hijo que ha venido al mundo sano y no quiero repetir errores pasados que ahora no tendrían ninguna justificación y que cometí por esas ganas que yo convertía en una obligación continua de querer estar en la élite, que es muy cara y cuesta más de lo que vale, porque te quita cosas que no puedes recuperar”, ha dicho.

El Ministerio de Sanidad negocia con las comunidades autónomas endurecer las medidas cuando la situación epidemiológica de covid pase al nivel de riesgo alto o muy alto. Desde hace meses lleva anunciando la actualización del Plan de Actuaciones Coordinadas aprobado el 22 de octubre, el conocido sistema del semáforo, pero no fue hasta ayer cuando se conoció el primer borrador para intentar frenar la cuarta ola de infecciones por coronavirus.

En los noventa, José Ramón De la Morena y José María García fueron protagonistas de un fuerte enfrentamiento radiofónico durante varios años justo cuando ‘El Larguero’ superó en su franja de audiencia a ‘SuperGarcía’.

El presentador de la SER llegó a calificar a su enemigo de “butano, el indultao, que no tiene amigos, sólo cómplices (…) Un delincuente acostumbrado a extorsionar y chantajear”. Debido a esto, García demandó judicialmente a De la Morena con el objetivo de evitar que éste tuviera derecho a citarle o calificarle en su programa.

José Ramón de la Morena anunció este jueves que cuando acabe esta temporada dejará la radio y no continuará presentando El Transistor en Onda Cero. Desde que se conoció la noticia se sucedieron los mensajes de despedida, pero no todos fueron agradables con el periodista. Si la Cadena Ser, la COPE o Josep Pedrerol le mostraron su agradecimiento, todo lo contrario hizo el exseleccionador Javier Clemente, quien se mostró muy duro con el periodista.

Son muchas las grandes preguntas que la ciencia ha tratado de responder y, por desgracia, todavía no ha resuelto. Entre ellas algunas son más técnicas, pero otras nos tocan sorprendentemente cerca, como la singularidad vasca. La genética de poblaciones nació durante la primera mitad del siglo pasado y permitió estudiar el parentesco y las diferencias entre distintas poblaciones a un nivel nunca visto. Al haber descubierto la molécula en la que se transmitía la herencia genérica de una generación a otra (el ADN) y, lo que es igual de importante, al haber encontrado la forma de leer la información que codificaba, los científicos desbloquearon una herramienta poderosísima para entender nuestro mundo.

En mitad de la polémica suscitada por el estremecedor testimonio de Rocío Carrasco en Telecinco, en el que acusa de malos tratos físicos y psicológicos a Antonio David Flores, recuperamos el testimonio de una mujer de su pasado, Irma Gómez, que denunció por los mismos delitos a su actual marido, Fidel Albiac. La mujer, de nacionalidad paraguaya, presentó una denuncia ante la policía tres meses después de abandonar la casa en la que trabajaba para la pareja, con los que convivía en la casa de Valdelagua (San Agustín de Guadalix) junto a los hijos de Antonio David Flores, entonces, menores de edad.