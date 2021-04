Las 10 noticias de última hora que debes conocer hoy, lunes 12 de abril de 2021

Manténgase informado sobre la actualidad de hoy, lunes 12 de abril de 2021, con esta selección de las últimas noticias más importantes y de última hora. LA RAZÓN ofrece un resumen con los sucesos más destacados del día, las noticias más importantes, virales, polémicas... Y todo actualizado minuto a minuto para que pueda estar al día de forma rápida y sencilla.

Toni Cantó tenía muchas ganas de ayudar al proyecto que lidera Isabel Díaz Ayuso para Madrid y ahora, tras la decisión de un juzgado de apartarle de la papeleta electoral del PP para el próximo 4 de mayo, reconoce que tiene aún más: «Hasta el último aliento. Más que nunca. Voy a darlo todo», reconoce a LA RAZÓN en la primera entrevista que concede tras publicarse el fallo judicial. Mientras en pleno domingo en la sede popular de la calle Génova daban los últimos retoques al recurso que presentarán en las próximas horas ante el Tribunal Constitucional para tratar de que Cantó se mantenga como número cinco en la lista, el actor lamenta que el PSOE haya optado por toda clase de «artimañas» para vetar su presencia en esta cita electoral histórica. Sea cual sea la decisión final de la Justicia, promete entregarse para empujar al equipo capitaneado por Díaz Ayuso. Lo hará, aclara, por su compromiso con Madrid y con la libertad. Dos razones que su trayectoria vital le ha demostrado que son, en realidad, una sola. Lo vivió en sus carnes hace casi cuatro décadas: «A mí nadie me puso una barrera para trabajar en Madrid. Me vine con 18 años y nadie me preguntó qué idioma hablaba ni de dónde venía ni nada. El segundo día ya era de Madrid y ésa es la sociedad en la que creo, una sociedad liberal».

De momento, Toni Cantó queda fuera de la lista electoral del PP de cara al 4 de mayo. Sólo el Tribunal Constitucional podrá volver a incluirlo. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número cinco de Madrid resolvió ayer que tanto Cantó como Agustín Conde no formen parte de la candidatura popular. Este juzgado consideró que ambos miembros de la papeleta de Isabel Díaz Ayuso son “inelegibles” al no haberse empadronado en la Comunidad de Madrid en tiempo y forma.

La campaña iniciada por la izquierda y, en particular, por Unidas Podemos contra el Partido Popular, lejos de debilitar a Isabel Díaz Ayuso, la refuerza y aleja el escenario de cambio de color político en la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Además, la presidenta madrileña, sigue creciendo semana a semana. Si bien la batalla por Madrid se jugará hasta el minuto de descuento, lo cierto es que la balanza se sitúa claramente a favor del bloque de derechas. PP y Vox están ya a un escaño de la mayoría absoluta, en detrimento de la alianza de izquierdas y particularmente del PSOE, que no logra su objetivo de rentabilizar el descenso de Ciudadanos, a la par que el deseado “efecto Iglesias”, se desdibuja.

«La ley es clara. La libertad no es saltarse la democracia ni la libertad es saltarse la ley». El PSOE celebró ayer así la decisión de un juzgado de Madrid que, de momento, saca de la lista electoral del Partido Popular a Toni Cantó.

Porque para el PSOE de Gabilondo y Sánchez, la ley no está saltársela.

Y, sin embargo, ahí sigue la lona gigante de Gabilondo en pleno Callao. A pesar de que incumple la ley electoral. A pesar de que el viernes así lo dictaminase la Junta Electoral provincial. A pesar de que este organismo instase al PSOE de Gabilondo y de Sánchez a retirar la lona porque incumple la ley.

El Ministerio de Sanidad sigue sin considerar que la vacuna de AstraZeneca produzca un aumento del riesgo global de acontecimientos trombóticos entre los que se la inyectan. Este es uno de sus principales argumentos en los que se apoya para permitir la administración del suero en el colectivo de personas de entre 60 y 69 años en España.

Las prejubilaciones forzosas por la crisis y las de los trabajadores que cotizaron más de 40 años pero sufrieron penalizaciones en sus pensiones se están convirtiendo en un quebradero de cabeza para el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Estos colectivos –principalmente la mayoritaria Asjubi40– están consiguiendo un gran apoyo popular e institucional para que se dé marcha atrás a lo que ellos entienden como una injusticia social y económica. En el caso de los trabajadores que se vieron forzados a abandonar el mercado laboral por culpa de anteriores ajustes laborales tras las dos últimas crisis –en su mayoría con largas carreras de cotización–, la presión mediática e institucional parecía que estaba consiguiendo forzar al titular de Seguridad Social a replantearse su estrategia y acelerar la búsqueda de una solución. Pero Escrivá, a falta de un giro inesperado de última hora, pospondrá al segundo paquete de medidas de la reforma de las pensiones –que se presentará en 2022– cualquier solución a este asunto.

Miguel Bosé es uno de los hombres más buscados. Tras declararse negacionista y calificar la pandemia mundial como una farsa a escala global, borró todo rastro en sus redes sociales y ha sido objeto de críticas por esas opiniones. También su relación con Nacho Palau ha llenado muchas páginas de las revistas. Bosé ha roto su silencio frente a Jordi Évole, con quien mantiene una amistad de hace años. Y se reafirma. Nada de mascarillas. «La verdad no se sabe porque hay un plan urdido», asegura. También dice que lleva ser negacionista «con la cabeza muy alta» y que su madre estaría contra «esta sarta de cretinos, asesinos, criminales».

Tengo un chat con unas amigas cotillas como yo, y una de ellas es muy, muy joven. Tenemos profundas discrepancias sobre el serial Rociíto, alias Rocío Carrasco. Ella se la cree a pies juntillas, pero como mi joven amiga Rosa me reconocía el otro día, no había nacido en la época en la que narra las vicisitudes que está contando.

Prometen un iPhone 12, un Samsung Galaxy s20 y una Roomba por tan sólo 2 euros cada uno. Tentador, ¿verdad? Pues es falso, como es de esperar. Lild se ha convertido en una nueva víctima de la suplantación de identidad. Tal y como ocurrió hace una semana Carrefour, los hackers están aprovechando el nombre de algunas marcas asentadas para perpetrar sus malas prácticas: se aprovechan de la confianza que transmiten estas empresas para intentar robar nuestros datos y nuestro dinero.

Shulem Deen (Nueva York, 1974) volvió a nacer hace 14 años. Después de ser expulsado por “hereje” de la comunidad ultraortodoxa judía de Nueva York en la que se casó y tuvo cinco hijos, se vio obligado a inventarse una vida de cero. Cuenta en el libro “Los que se van no regresan” (Capitan Swing), recién editado en español, que a veces se sentía tan solo que bajaba a hablar con los sintecho o se colaba en reuniones de Alcohólicos Anónimos. Que durante mucho tiempo no supo qué contestar a los que levantaban la ceja cuando veían su foto en el carné, con sombrero y tirabuzones: “En ocasiones, me imaginaba esas conversaciones. Le contaba al cajero del banco todo lo que había aprendido sobre los antiguos israelitas; sobre la emigración de Egipto, que tal vez nunca sucediera; sobre el muro de Jericó, que según los arqueólogos no existió hasta siglos más tarde de lo que dice la Biblia. Le hablaba al policía sobre la monarquía unida de Israel y Judá, que tampoco existió”.