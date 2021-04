Las 10 noticias de última hora que debes conocer hoy, miércoles 21 de abril de 2021

Manténgase informado sobre la actualidad de hoy, miércoles 21 de abril de 2021, con esta selección de las últimas noticias más importantes y de última hora. LA RAZÓN ofrece un resumen con los sucesos más destacados del día, las noticias más importantes, virales, polémicas... Y todo actualizado minuto a minuto para que pueda estar al día de forma rápida y sencilla.

La Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) sigue recomendando la administración de la vacuna desarrollada por Janssen al entender que sus beneficios exceden sus riesgos. Tras analizar los casos de trombos ligados a bajos niveles de plaquetas, la Agencia concluye que existe un posible vínculo directo y que, por lo tanto, deberían ser considerados «efectos secundarios muy raros» en el etiquetado del fármaco.

La Comisión de Salud Pública acordó ayer continuar administrando las segundas dosis de las vacunas como marca cada farmacéutica, con lo que se descarta espaciar los tiempos para inmunizar a un mayor número de personas. El Ministerio de Sanidad tuvo que aceptar la negativa de las comunidades autónomas porque, según señalaron a LA RAZÓN fuentes sanitarias, han contado con que con la apertura del mercado de nuevo al suero de Janssen y la llegada masiva en breve de dosis de Pfizer ya podrían cumplir con sus planes respecticos y no consideraban necesario una medida radical como es cambiar el plan de vacunación.

El 2 de mayo es una fiesta de gran simbolismo para los madrileños porque representa el levantamiento contra el opresor, las tropas de Napoleón, dando inicio a la Guerra de Independencia. El grito de «Libertad», que ahora ha convertido en el lema de su campaña la presidenta madrileña y candidata a las elecciones del 4 de mayo, Isabel Díaz Ayuso.

El 2 de mayo coincide justo con el cierre de la campaña electoral en la comunidad de Madrid, y la traca final para la estrategia popular puede ser la ejecución de la prohibición del Ministerio de Sanidad de que se celebre la Gran Corrida Goyesca, autorizada por la Comunidad de Madrid con la justificación de dar un espaldarazo al sector de la tauromaquia, tan perjudicado por la pandemia.

Bajó Peter Cech porque el autobús del Chelsea no encontraba otro medio de pasar para poder disputar su partido contra el Brighton de la Premier League. Los aficionados habían parado a la plantilla para mostrar su indignación por formar parte de la Superliga y no había manera de solucionar eso. El partido se retrasaba, los hinchas no se iban y el autobús estaba parado como en un atasco, pero sin que hubiera ningún atasco. Aquello era un callejón sin salida. Entonces bajó Cech y con la autoridad que le da haber sido uno de los mejores porteros de la entidad, pidió tiempo. Rodeado de aficionados, con carteles y enfados por lo que consideraban que era un traición de su equipo, lo repitió de nuevo: «Dadnos tiempo», para ver si le hacían caso. Y pasado el tiempo, poco tiempo, el Chelsea dijo que se estaba pensando seguir en la Euroliga. Era el primer paso, el que hizo click, el primer golpe que avisó a la organización que el proyecto no iba a salir porque sin los ingleses no parece tener mucho sentido.

Tiene todo el sentido la creación de la Superliga, que los clubes digan basta, porque al final quienes forman la Champions, ponen los estadios y pagan a los jugadores son los clubes. ¿Y por qué tienen que dejar de ganar dinero y dárselo a un tercero, la UEFA, que lo único que hace es organizar la competición y ganar millones con unos activos que no son suyos? Es absurdo.

Pablo Iglesias abrirá y cerrará el debate. Será el único espacio que reúna a los seis candidatos con opciones de obtener representación en la Asamblea. Tres de ellos, son novatos en este tipo de formato en la arena regional. Mónica García, Edmundo Bal y Pablo Iglesias, aunque este último está fajado en los de ámbito nacional. Tendrá cinco bloques: pandemia, reto sanitario, las políticas sociales, la reactivación económica en la región y la política de pactos que desplegará cada formación. Cerrará con el ya habitual minuto de oro.

La configuración de esta cita electoral como un referéndum en torno a la figura de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, hace probable que los tres grupos de la izquierda –PSOE, Más Madrid y Unids Podemos– busquen el choque con ella como vía para capitalizar al electorado que rechaza la gestión del Gobierno regional. Edmundo Bal, candidato de Ciudadanos, deberá moverse entre dos aguas. Lidera una campaña en la que reivindica el centro, pero las heridas de la abrupta ruptura con los populares aún están presentes y será inevitable la disputa entre los ex socios. Circunstancias todas ellas que dibujan un escenario de «cuatro contra Ayuso». Y también de un formato de «una contra cuatro» por partida doble, el que protagonicen por separado Ayuso y Rocío Monasterio contra las demás formaciones.

Derek Chauvin, el ex agente de policía acusado de la muerte del afroamericano George Floyd el pasado mes de mayo en Mineápolis, EE UU, ha sido declarado culpable este martes de los tres cargos a los que se enfrentaba.

Los miembros del jurado decidieron de forma unánime que Chauvin es culpable de asesinato involuntario en segundo grado, penado con hasta 40 años de cárcel; de asesinato en tercer grado, con una condena máxima de 25 años; y de homicidio involuntario en segundo grado, que acarrea hasta 10 años de privación de libertad.

Un paciente ingresa en Urgencias con una PCR positiva bajo el brazo y, en menos de tres horas, el equipo médico que lo recibe sabe con una altísima precisión cuáles son sus probabilidades de morir. Esta situación, que parece de ciencia ficción, es ya una realidad gracias a una calculadora virtual diseñada y validada por un equipo de inmunólogos del madrileño Hospital 12 de Octubre. Gracias a cuatro parámetros (tres de laboratorio más la saturación de oxígeno en sangre) cuyos valores se obtienen de un análisis de sangre y a los que se añade la edad del enfermo, los médicos disponen de un muy precoz pronóstico que les va a ayudar a la hora de decidir qué hacer con esa persona contagiada.

El avance provisional de la Estadística del Padrón Continuo del Instituto Nacional de Estadística (INE), a 1 de enero de 2021, muestra una pérdida de 0,2% de la población en España o, lo que es lo mismo, de 106.146 personas. Es la primera vez en cuatro años que se produce un descenso demográfico que, obviamente, encuentra explicación en el aumento de la mortalidad que ha causado la covid. Ayer, los datos oficiales proporcionados por el Ministerio de Sanidad indicaban que en las últimas 24 horas las comunidades autónomas habían reportado 114 muertes, con lo que la cifra oficial de fallecidos se elevaba a 77.216. Pero el INE puso antes los datos en su sitio.

La Comisaría general de Información (CGI) de la Policía Nacional ha lanzado una alerta a las distintas unidades dependientes de ella en las que le comunica la amenaza que una revista de Al Qaeda ha lanzado en las redes sociales, en la que se ofrece un bitcoin a quien asesine a un agente de las Fuerzas de Seguridad occidentales. LA RAZÓN ya publicó esta noticia en esta misma web.