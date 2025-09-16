Hallan una pieza de casi 2.000 años y 200 kg de peso junto a la Catedral de Málaga

Un ara de altar romana que podría datar del siglo III ha sido hallada este lunes por el equipo de arqueólogos que desarrolla las excavaciones en los alrededores de la iglesia del Sagrario de Málaga, junto a la Catedral de esta ciudad.

El director del equipo arqueológico, Juan de Dios Ramírez, ha explicado que se han documentado "una serie de estructuras romanas de época bajo-imperial a base de muros de sillares y pavimento asociado y, junto a uno de ellos, se ha documentado esta pieza directamente vinculada a la religiosidad romana".

"A pesar de que la posición en la que se ha descubierto dificulta la lectura del texto epigráfico, se puede ver que está muy bien conservado", ha añadido el arqueólogo en un comunicado del Obispado de Málaga.

Una vez pueda ser transcrito el texto, se determinará si alude a ese propio templo o a otro tipo de oración, "pero sí está marcando ya un espacio eminentemente religioso", según Ramírez.

La pieza tiene un gran volumen y pesa unos 200 kilogramos, por lo que no es fácil de trasladar, lo que hace suponer a los investigadores que, "aunque aparezca volcada, estará prácticamente en su sitio original".

"Se trataría de un objeto religioso que podría datarse en torno al siglo III, y la propia transcripción del texto nos lo podrá aclarar mejor", ha señalado el arqueólogo.

Ha precisado que "podría ser un templo inicialmente pagano, de época romana, y habría que ver si tiene una evolución a un templo cristiano, pues en torno a los siglos IV y V ya se va adaptando a esa religión, como se pudo comprobar con los materiales que salieron en otras intervenciones asociadas a esos niveles".