Martes 14 de sensaciones térmicas extremas, según la AEMET, en estas áreas urbanas de Aragón

El otoño va acaparando Aragón poco a poco. Esta es, por ejemplo, otra jornada más de transición más o menos amable. Según el pronóstico emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), no se espera ningún fenómeno significativo de gran magnitud para este martes 14 de octubre de 2025, pero el día estará marcado por una notable dualidad: una mañana de calma dará paso a una tarde inestable.

Los primeros momentos del día, al filo de las 07:00 horas, presentarán intervalos de nubes bajas, dejando cielos encapotados o parcialmente cubiertos en muchos puntos de la comunidad, especialmente en los valles y zonas más próximas al Ebro. Sin embargo, será a medida que avance el día cuando la situación cambie radicalmente, con la aparición de la característica nubosidad de evolución diurna.

Tarde de inestabilidad en las alturas

Esta nubosidad de evolución se concentrará principalmente en los sistemas montañosos, desencadenando chubascos que, ocasionalmente, podrían venir acompañados de tormenta. La AEMET advierte que estas precipitaciones serán localmente moderadas en las zonas altas, lo que obliga a extremar la precaución si se planean actividades al aire libre o excursiones en el Pirineo o en la Sierra de Albarracín.

Aunque la mayor actividad se centrará en las cimas, el pronóstico de la agencia no descarta que estas precipitaciones y focos tormentosos se extiendan a zonas colindantes a los sistemas montañosos. Esto significa que municipios cercanos a las estribaciones podrían recibir su dosis de lluvia otoñal, aunque con menor intensidad que en la alta montaña.

El termómetro cede ligeramente

En cuanto al mercurio, la jornada del martes se caracterizará por una estabilidad general, aunque con una ligera tendencia a la baja en algunas áreas. Las temperaturas experimentarán un ligero descenso o se mantendrán sin cambios respecto a la jornada anterior. El viento, por su parte, jugará un papel discreto, siendo flojo y de dirección variable a lo largo de todo el día, lo que evitará sensaciones térmicas extremas, aunque las rachas podrían intensificarse puntualmente en zonas de tormenta.

Las capitales de provincia registrarán valores propios del ecuador del otoño. La ciudad de Zaragoza mantendrá la tónica más cálida de la región, alcanzando una máxima de 23 °C, mientras que las mínimas se situarán en torno a los 16 °C. Un clima agradable y seco, siempre que la influencia de las tormentas de la Ibérica no se extienda hacia el Valle del Ebro.

Máximas y mínimas provinciales

Por su parte, Huesca capital anticipa una jornada fresca, con máximas que no superarán los 21 °C y mínimas que descenderán hasta los 10 °C. Finalmente, Teruel se posicionará como la capital más fría, como es habitual, marcando una máxima de 22 °C y una mínima de 8 °C, lo que exige ropa de abrigo a primeras horas de la mañana. La cercanía de sus sierras a los focos de precipitación hace necesario estar atentos a la evolución del tiempo.

En resumen, la AEMET invita a los aragoneses a planificar la tarde con antelación, especialmente si se encuentran cerca de las áreas montañosas, donde la combinación de chubascos moderados y tormenta será la tónica dominante del 14 de octubre.