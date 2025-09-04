Misterio en Gran Canaria: buscan al navegante británico James Nunan tras aparecer su velero a la deriva con su perra a bordo

La desaparición de James Nunan -“Jemsie” para su familia- mantiene en vilo a dos países y a la comunidad náutica. El británico, de 34 años y natural de Reading, inició a finales de marzo la aventura de su vida a bordo del Kehaar, un velero que había comprado meses antes en Eslovenia. Su plan era cruzar el Atlántico rumbo a Brasil o, con suerte, completar una vuelta al mundo. En su derrota incluyó Canarias, tras recalar en Gibraltar y Lanzarote, en agosto llegó a Gran Canaria.

Desde que zarpó, Jemsie llamó cada día a su madre y compartió directos en redes mostrando la travesía. El 18 de agosto, a las 18:00 horas aproximadamente, se grabó en El Confital. Más tarde se desplazó a Las Canteras. Aquella fue su última comunicación con la familia y el último día en que se le vio con vida en la capital grancanaria.

Siete días después, el 25 de agosto, Salvamento Marítimo alertó de un velero a la deriva a unas 50 millas al sur de Gran Canaria. A bordo no estaba James, solo su perra Thumbelina (Pulgarcita), que fue hallada con vida y trasladada a una protectora. El Kehaar fue remolcado al puerto de Arguineguín. Desde entonces, la Guardia Civil investiga su paradero sin descartar ningún escenario, porque se pudo producir una caída accidental al mar durante una navegación nocturna, un incidente en tierra o que Nunan siga en la isla y pueda estar con vida.

Las últimas horas conocidas

La hermana de James, Nikita Goddard, ha pedido en redes que la búsqueda no decaiga. En su reconstrucción, la tarde del 18 de agosto Nunan estuvo en un pub irlandés de Las Canteras, en la calle Sagasta, y más tarde en un kebab de La Puntilla, donde su tarjeta bancaria se usó por última vez a las 22:39. La familia sostiene que esa misma noche le robaron la mochila y el pasaporte. Cuatro días sin noticias después, el 22 de agosto, denunciaron su desaparición en Reino Unido.

Medios británicos añaden piezas al rompecabezas, situando algunos testigos al joven saliendo de un bar irlandés en Las Palmas de Gran Canaria y haciendo una última compra en un local de kebabs esa noche; su embarcación fue localizada una semana después a unas 50 millas de la costa; y la perra fue puesta a salvo por una protectora. También trascendió que entre el 24 y el 25 de agosto desde el velero se habría emitido un aviso “pan-pan”, una señal de urgencia por debajo del “mayday”, extremo que las autoridades no han detallado públicamente.

Cooperación internacional

La familia explica que el Ministerio de Exteriores británico les está prestando apoyo y que la Policía de Essex activó consultas a través de los canales internacionales y de Interpol para colaborar con las autoridades españolas. La investigación, dirigida por la Guardia Civil en Las Palmas, rastrea las últimas trazas de teléfono y banca, y revisa cámaras en la zona de Las Canteras-La Puntilla.