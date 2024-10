Page pedirá hoy a Sánchez que convoque "de urgencia" una Conferencia de Presidentes

Tras el primer Debate sobre el Estado de Castilla-La Mancha celebrado ayer en las Cortes regionales marcado por la financiación autonómica, el presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, va a solicitar "hoy mismo" a su compañero de partido y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que convoque "de urgencia" una Conferencia de Presidentes.

"Llevamos ya un año de legislatura, tanto autonómica como general. Hay muchos temas que parecen urgentes en la política española y de verdad que lo que me parece más urgente es que se convoque, pero con extrema urgencia, una Conferencia de Presidentes", ha señalado en una entrevista con Carlos Herrera en la Cadena Cope,

El dirigente castellanomanchego ha constatado que permanentemente se habla de asuntos como la crisis migratoria y la crisis de la vivienda, y los presidentes autonómicos tienen "mucho que ver con buena parte de los problemas que se están discutiendo".

Page sobre el supuesto centro de inmigrantes en el aeropuerto de Ciudad Real

Por otro lado, Page, ha manifestado durante la firma del convenio de la Ciudad del Cine convenio con el Ayuntamiento de Toledo su gran preocupación sobre que el Gobierno de España esté planteando convertir las instalaciones del aeropuerto de Ciudad Real en un centro donde albergar a inmigrantes adultos provenientes del extranjero.

El presidente castellanomanchego ha asegurado tener "una convicción mayor" de que se intercambiaron correos electrónicos entre el Ministerio y la administración del aeropuerto desde hacía "ya 15 días".

"Vamos descubriendo y nos van llegando informaciones de cómo se nos ha querido, literalmente, ocultar una decisión", ha denunciado.

"Si es verdad que han estado durante semanas intercambiándose borradores de contrato con la empresa, a espaldas de la Administración, que es competente en sanidad, en servicios sociales y en tantas y tantas cosas en el territorio, estaríamos ante el caso de deslealtad institucional más flagrante", ha añadido.

El presidente autonómico ha mostrado su rechazo a una actuación similar a la del Gobierno de Italia encabezado por Giorgia Meloni. "¿Qué modelo progresista o reaccionario se quiere plantear en los centros de acogida?", ha cuestionado García-Page.

Page dice basta al cupo catalán

Una convocatoria urgente que llega después de que Page amenazase ayer durante el primer Debate sobre el Estado de la Región los planes de su compañero del Gobierno de España en cuanto a la financiación singular para Cataluña: "Se acabó el cupo catalán, o entre todos, o no habrá financiación".

García-Page confesó durante las casi 12 horas de sesión parlamentaria que le tocará sufrir "ataques", pero que en todo momento él defenderá "la camiseta de la región" pese a llevar debajo también la camiseta del PSOE.

El presidente de Castilla-La Mancha insistió ayer que solo busca "que no haya regiones de primera y de segunda". "Aunque me llamen de todo, aunque me sigan insultando, ni se imaginan el sueño que me quitan", ironizaba.

"No soy tonto, nunca me presentaría con un partido que no sea el PSOE"

Por otro lado, Page hizo un análisis de lo que significa para él la formación socialista, "peleo todos los días como socialista porque mi partido no dimita de la ansiedad por la igualdad, que no dimita del concepto de igualdad".

"Nosotros presumimos de poder tener siempre el corazón claramente donde lo puso la naturaleza, en el centro izquierda, por si se han dado cuenta", incidía en una de sus intervenciones en las Cortes de Castilla-La Mancha.

Así mismo recordó su juventud en el PSOE cuando fue nombrado portavoz del Gobierno de José Bono, "allá por el terciario, en tiempos de los diplodocus", un periodo en el que al entonces presidente le preguntaban por qué no dejaba el PSOE para crear "un partido regionalista".

En esta línea, Page argumento que "desde niño" cree que el PSOE es la organización política que "más ansiedad tiene por la igualdad".

"No soy tonto. Nunca me presentaría con un partido que no sea el PSOE. Cuando considere personalmente que soy incapaz de conciliar mi militancia con mi compromiso público, por supuesto, antepondré siempre el compromiso con los ciudadanos, porque un partido es un instrumento al servicio de la gente, no al revés. Si fuera del todo imposible conciliarlos, probablemente no estaría en politica, y lucho para que no llegue es momento", afirmó emotivamente para cerrar el primer Debate sobre el Estado de la Región.