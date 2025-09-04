Cuarenta equipos y más de 600 jóvenes futbolistas se darán cita en la cuarta edición de la ‘Arroyo Cup’

Un total de 40 equipos y más de 600 jóvenes futbolistas en edad benjamín y alevín se darán cita en la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda el próximo 12, 13 y 14 de septiembre con motivo de la celebración de la cuarta edición de la ‘Arroyo Cup’, que acogerá los Campos de Fútbol de La Vega.

Entre los 40 equipos participantes que acompañarán al CD Unión Arroyo como anfitrión destacan el Atlético de Madrid, el Real Valladolid, el Getafe CF, el Rayo Vallecano y el Real Oviedo. En esta edición se estrenan clubes procedentes de la Comunidad Valenciana y Navarra, al ampliar así el alcance del evento, que ya se ha consolidado como un referente nacional en el deporte base.

A lo largo de las tres jornadas se espera la llegada de más de 3.000 visitantes, entre técnicos, familiares y público en general, lo que supondrá “un importante impacto social y económico para el municipio, con beneficios para la hostelería, el comercio y la proyección de la localidad”, afirmó el alcalde de Arroyo, Sarbelio Fernández, quien remarcó la “apuesta municipal” por el deporte base y el fomento del deporte y la vida saludable entre los más pequeños.

La IV Arroyo Cup se podrá seguir tanto de manera presencial en las instalaciones de La Vega como a través de las diferentes redes sociales oficiales del torneo, acercando así la emoción de la competición a todos los aficionados. A ese respecto, la concejala de Deportes, Sandra González, subrayó que el torneo busca “fomentar la convivencia, el respeto y la práctica saludable del deporte", además de dar a conocer Arroyo de la Encomienda como sede de un evento deportivo de "primer nivel en el ámbito del fútbol formativo”, señaló.

Se trata de un “trabajo permanente” con el que Arroyo “apoya el trabajo diario de clubes y deportistas”, así como la celebración en las instalaciones municipales de distintos eventos nacionales e internacionales que conforman el programa Arroyo 100% Deporte, concluyó.