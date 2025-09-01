Las Ferias de Valladolid empiezan en el Pinar de Antequera para los niños y jóvenes de la Asociación de Ayuda a la Dependencia y Enfermedades Raras

La Asociación de Ayuda a la Dependencia y Enfermedades Raras de Castilla y León, con el apoyo del Ayuntamiento de Valladolid y de la Fundación Eusebio Sacristán organiza durante la primera semana de septiembre el 1er Campus Ferial Virgen de San Lorenzo en El Albergue del Pinar y en la Zona Joven. Se trata de una adaptación de las ferias de la ciudad para los niños y niñas que, por sus circunstancias, no pueden participar en las actividades del programa festivo de la ciudad y que formarán su propia peña, la Peña Ceda el Paso.

Juegos tradicionales, actividades de agua y de ocio saludable, disco movida, juegos de agua, conciertos, un encierro de campo y una jornada de diversión en un parque de bolas ocuparán las mañanas de esta primera semana de septiembre en lo que serán unas ferias llenas de oportunidades para los niños de la asociación y también de otras, a las que han invitado a participar. El objetivo es dar oportunidades a un colectivo sensible, como explicó la presidenta de la Asociación, Yolanda de la Viuda, durante la inauguración del Campus.

“Participar y que el resto de la ciudad participe con nosotros. Porque no se trata de inclusión, se trata de participación, de que nuestros niños puedan tener su espacio, teniendo en cuenta sus limitaciones”.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, fue el encargado del pregón que dio esta mañana el pistoletazo de salida a esta semana de actividades festivas, durante el que puso de manifiesto la necesidad de apoyar actividades para que todas las personas puedan disfrutar y su satisfacción porque este campus se lleve a cabo en un espacio como el del Pinar. La Charanga El Pendón de Laguna de Duero amenizó está primera jornada festiva, que terminó con una discomovida. También asistieron a la inauguración de la feria los concejales de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, y la de Juventud, Carolina del Bosque.

Hasta el viernes 5 los participantes en el Campus disfrutarán de actividades de ocio y tiempo libre con los monitores de la Fundación Eusebio Sacristán, de un concierto por músicos de Oscyl (martes 2 de septiembre, 13 horas), de un encierro campestre con la colaboración de la Asociación Cultural El Polvorín de Viana de Cega (miércoles 3 de septiembre, 11.30 horas), de un concierto de los Happening (jueves 4 de septiembre, 11 horas) y de una jornada final el viernes 5 de septiembre en la instalación de aventura Puppy Park de la Carretera de Madrid.

Esta iniciativa, que nace con vocación de continuidad y ha sido posible gracias a la colaboración de empresas locales que entienden la necesidad de procurar ocio para todas las personas, independientemente de sus capacidades, está abierta a la participación de cualquier ciudadano de Valladolid, tal y como explicó De la Viuda: “Queremos sentir el respaldo de la ciudad, y por eso invitamos a la población de niños y jóvenes a que pasen un buen rato con nosotros”.