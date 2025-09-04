El Incibe pone en marcha la campaña de concienciación ‘Vuelta al cole cibersegura 2025’

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) lleva a cabo un año más la campaña de concienciación ‘Vuelta al cole cibersegura 2025’ (#VueltaAlColeCibersegura) con el objetivo de promover, al inicio del curso escolar, buenos hábitos de ciberseguridad entre los menores y las personas de su entorno, como educadores y familias.

A través de numerosos recursos y contenidos, como artículos de blog, infografías, contenidos visuales o iniciativas formativas, los usuarios podrán adquirir nuevas habilidades y conocimientos técnicos en esta materia. Además, se dará a conocer el catálogo de servicios de Incibe para Educación, con diversas propuestas de utilidad para docentes y centros educativos.

De esta manera, los interesados podrán aprender competencias digitales útiles para acompañar a los niños y adolescentes, guiándoles en su desarrollo y aprendizaje sobre Internet y la tecnología, con el fin de que la usen de forma segura y responsable y sepan además reconocer, prevenir y enfrentarse a los principales riesgos digitales que pueden surgir al iniciar el curso escolar, como el ciberacoso, la suplantación de identidad, fraudes, acceso a contenidos inadecuados o difusión de imágenes privadas.

Así, en su regreso a las aulas, los docentes encontrarán información sobre temas como la revisión de los procedimientos del centro educativo, la difusión de las imágenes de menores por parte del centro, la importancia de fomentar las buenas prácticas con los dispositivos escolares o el modo de integrar la formación en ciberseguridad.

Por otro lado, las familias recibirán orientación sobre cómo configurar la seguridad y privacidad de los dispositivos en el hogar y aprenderán a gestionar el tiempo de uso que sus hijos e hijas hacen de los dispositivos en casa, para lo que ponemos a su disposición herramientas como vales de tiempo y pactos de compromiso, entre otros.

De las solicitudes recibidas por parte de menores y su entorno en el servicio 017, la línea de ayuda en ciberseguridad, en 2024 el 16,7 por ciento fueron sobre privacidad y reputación online, el 12,9 por ciento sobre suplantación de identidad y el 10,8 por ciento sobre extorsión.