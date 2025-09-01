La Junta impulsa una nueva promoción de expertos en I+D+i

Comienza una nueva edición del programa de formación de gestores de I+D+i, financiado por la Junta a través del Instituto para la Competitividad Empresarial (Icecyl), con la incorporación de 36 alumnos que en estos próximos meses van a recibir formación especializada que contribuirá a mejorar la competitividad empresarial de Castilla y León.

Desde su puesta en marcha en el año 2008 se han formado casi 400 especialistas en desarrollo de la I+D+i, de los que más del 60 por ciento se encuentran trabajando en proyectos vinculados a la investigación y la innovación tanto en empresas como en agrupaciones empresariales innovadoras, universidades u otras organizaciones de las comunidad.

Un curso que abordará, entre sus contenidos, el diseño y la puesta en marcha de proyectos innovadores, la dirección estratégica y las técnicas de gestión administrativa y económica financiera necesarios para llevarlos a buen término, así como los mecanismos de apoyo para su formación.

Así, se ofrece a cada alumno un total de 600 horas de formación en materia de I+D*i: 250 horas de clases teóricas impartidas por profesionales de reconocido prestigio; 250 horas de prácticas en empresas y organismos en Castilla y León y otras 100 horas de formación aplicadas a un proyecto tutorizado.

Dentro de la formación teórica se abordan temas como políticas públicas de apoyo a la I+D+i, estrategias empresariales para la innovación o gestión del conocimiento además de realizar visitas a empresas e instituciones referentes.

En la segunda fase del programa, los futuros gestores tendrán la oportunidad de aplicar y afianzar sus conocimientos durante el periodo de formación práctica tutorizada de 250 horas de duración, en el ámbito de la gestión de la innovación en empresas o entidades innovadoras de la comunidad. Y para completar la formación, cada participante desarrollará un trabajo o proyecto.

Debido al éxito de este programa en el año 2018 se puso en marcha Gestidi Executive, orientado a actualizar y ampliar los conocimientos en materia de gestión de I+D+i de técnicos y directivos que desarrollan su trabajo en este ámbito en diferentes empresas o entidades de la comunidad. La convivencia de ambos programas permite la coexistencia del alumno nuevo y del alumno ya incorporado al mercado laboral con una experiencia y una visión más real de la gestión de la innovación.