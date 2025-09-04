Diez meses después el Gobierno da luz verde para reparar el alcantarillado de la dana

Diez meses y una semana después de la dana, ha habido al fin una reunión para que el Gobierno de España dé luz verde a poder financiar y reparar las redes de saneamiento de los municipios afectados por la dana. Era algo que los consistorios venían reclamando desde que en diciembre les ingresaran los más de 1.700 millones para la reconstrucción, pero hacía falta aprobar las memorias para liberar el dinero y poder así usarlo.

Hoy, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, se ha reunido en la sede de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en Valencia, junto con el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, con los alcaldes y alcaldesas de municipios afectados, empresas de saneamiento que son las concesionarias como Global Ómnium así como con las principales asociaciones de víctimas para presentarles el plan del Gobierno.

En él se incluye una partida extra de 417 millones de euros que estará lista "en unas dos semanas" para poder utilizar y reparar un alcantarillado que España ha dicho que han podido hacer los municipios anteriormente con los 1.700 millones, algo que según han afirmado varios alcaldes como el de Picanya solo les han dicho que es posible a partir de ahora, por eso el de Aldaia ha dicho que han sido precisamente las empresas conciesonarias las que han tenido que adelantar el dinero para las reparaciones.

Los ayuntamientos se han mostrado satisfechos de esta reunión y también de la colaboración al estar presente la Generalitat Valenciana, pero han avisado que los 48 meses de plazo que ha dado el Gobierno pueden quedarse cortos para ejecutar todas las obras en la red de saneamiento. Un tiempo que Morán ha dicho podrá extenderse, pero como mínimo ha admitido que será en total de 5 años para poder renovar toda la red de alcantarillado.

(Seguirá ampliación)