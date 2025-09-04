Guerra del agua: la Diputación de Alicante defiende el trasvase del Júcar al Vinalopó

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha anunciado hoy, durante el arranque de la campaña de Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó, que la institución provincial defenderá junto a la Generalitat Valenciana el mantenimiento del trasvase Júcar-Vinalopó, una infraestructura que, ha señalado, "nace del consenso, la solidaridad y la generosidad”.

Tras conocerse el recurso presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, TSJCV, por la asociación Xúquer Viu contra este trasvase, pidiendo su cierre, el presidente provincial, que en el acto ha estado acompañado por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha señalado que “atacar esta infraestructura, que supone compartir agua entre hermanos, rompe la solidaridad y va contra el sentido común”.

Ha añadido que el trasvase se gestó “en el diálogo y en un amplio consenso, incluso por parte de aquellos que, con mucha generosidad, perdieron sus derechos al renunciar a la toma de Cortes de Pallás”.

“El posicionamiento de la Diputación de Alicante va a estar perfectamente alineado con la defensa a ultranza de esta infraestructura que ha hecho hoy aquí el presidente de la Generalitat Valenciana en nombre del Consell”.

En este sentido, ha agradecido a Carlos Mazón “que ahora haya por fin un gobierno valenciano que de forma valiente, decidida y respetuosa defiende el interés y el agua que merece la provincia de Alicante”.

Primer racimo de uva del Vinalopó

Por otra parte, durante el corte simbólico del primer racimo de uva de la temporada -en esta ocasión con la variedad Red Globe-, celebrado en La Romana (Alicante), el presidente de la institución provincial ha resaltado el valor de esta fruta y su calidad, animando a su consumo.

“La uva de mesa es un producto que nos abandera y embajador en el mundo de los productos alicantinos”, ha apuntado Toni Pérez, quien ha puesto en valor la sostenibilidad ambiental, económica y social que hay detrás del cultivo de la uva, “ya que miles de familias trabajan para que un producto muy alicantino llegue a los hogares, haciendo felices a millones de personas y generando con ello empleo y bienestar, al tiempo que se cuida el campo y con ello el medio ambiente”.

El acto ha contado también con la presencia del presidente del Consejo Regulador de la DOP, José Enrique Sánchez, el alcalde, Nelson Romero, la vicepresidenta primera, Ana Serna, los diputados de Desarrollo Económico, Carlos Pastor, y Arquitectura, Carmen Selles, el conceller de Agua y Agricultura, Miguel Barrachina, así como otras autoridades y productores de la uva de mesa embolsada, producto que todos los años cuenta con el apoyo de la Diputación de Alicante.