Récord turístico: la Comunitat roza los 1,5 millones de visitantes internacionales en julio que gastan cada vez más: casi 1.500 euros por persona

El turismo internacional ha dejado cifras récord en la Comunitat Valenciana durante el pasado mes de julio, al registrarse un gasto turístico de 2.225 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,3% respecto al mismo mes del año anterior. Asimismo, llegaron 1.494.369 turistas internacionales, un 1,4% más interanual.

Así lo reflejan los resultados de las encuestas sobre Movimientos Turísticos en Frontera (Frontur) y la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur), publicadas este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata de los mejores registros de la serie histórica para un mes de julio tanto en llegadas como en gasto turístico.

El gasto medio por turista en julio alcanzó los 1.489 euros (+6,8 % interanual), mientras que el gasto medio diario se situó en 148 euros (+6,2 %), con una estancia media de 10 días.

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha valorado muy positivamente estos resultados, subrayando que “la Comunitat Valenciana se consolida como un destino internacional competitivo, capaz de atraer cada vez a más visitantes y, al mismo tiempo, incrementar la rentabilidad del sector”.

Cano ha añadido que “lo relevante no es solo el aumento en el número de turistas, sino el hecho de que el gasto medio se incrementa” y ha asegurado que “nuestro objetivo es continuar reforzando esta tendencia cualitativa, impulsando un modelo turístico que genere más valor añadido, empleo estable y crecimiento económico en el territorio”.

En cuanto al origen de los visitantes internacionales durante el pasado mes de julio, el Reino Unido se mantiene como el primer mercado para la Comunitat Valenciana, con 307.125 turistas. Le siguen Francia (262.537), los Países Nórdicos (186.116) y Países Bajos (137.091).

Resultados acumulados 2025

En el periodo enero-julio de 2025, las encuestas Frontur y Egatur indican que la Comunitat Valenciana recibió un total de 7.090.795 turistas extranjeros, lo que representa un incremento del 4,7 % respecto al mismo periodo de 2024.

En cuanto al gasto realizado por estos visitantes en los siete primeros meses del año, alcanzó los 9.028,5 millones de euros, un 6,7 % más interanual.

Por mercados, el Reino Unido se mantiene como principal emisor, con 1.743.986 turistas hasta julio. Le siguen Francia (1.094.751), los Países Nórdicos (643.230) y Países Bajos (558.095).