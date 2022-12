“As bestas” no se amansa en los Premios Forqué y aviva la carrera por el Goya en el gran año del cine español

Hace tiempo que los juntaletras, no tanto como loros sino como mesías de Perogrullo, venimos repitiendo que estamos ante un año irrepetible en el cine español. No tanto por una cuestión industrial o técnica, porque aún maltrecho nuestro tejido cinematográfico es y será capaz de seguir creando a este nivel, sino por una coincidencia astral (y quizá pandémica, por fechas) que nos ha dado un curso extraordinario. Y así, la 28ª. Edición de los Premios Forqué, los galardones que entregan los productores a través de EGEDA, se decidió a hacer los honores de la cosecha temprana e inaugurar la temporada de premios más esperada de los últimos años.

Si hubiéramos atendido a las previsiones, la “Alcarràs” de Carla Simón debería haber arrasado. La primera película española en ganar el Oso de Oro este siglo bien lo merecería, y así lo certificaban para quinielas y apuestas personales su fuerte presencia en la terna clave para entender el ecosistema de la palmada en la espalda: Forqué, Feroz y Goya. Pero los primeros, que siempre suelen entregarse a los grandes consensos (“Campeones”, “El buen patrón”), este año se han convertido en traducción directa del gusto del espectador: el triunfo de “As bestas”, de Rodrigo Sorogoyen, como Mejor Película es un refrendo al éxito de la película en taquilla, un acicate casi, para aquellos rezagados que todavía están a tiempo de meterse en la sala a oscuras y vibrar de tensión rural.

Y solo allí, de momento, se puede disfrutar de la entrega absoluta de Dénis Menochet, el intérprete francés que se alzó con el Forqué al Mejor Actor y que quiso compartir su premio con su compañero de reparto, el igualmente impresionante Luis Zahera. “Cuando me explicaron que se trataba de un premio de productores me llamó la atención, porque ya me habían jodido varias veces. Es jodidamente increíble este país”, dijo el actor galo. Quien escribe, eso sí, sigue confiando en las opciones de Nacho Sánchez (”Mantícora”) de cara al Goya en esta categoría.

La película de Simón, que también viene cosechando en verde desde que se estrenó el pasado abril, ha llegado ciertamente “agotada” a la temporada de premios, donde incluso películas como “Cinco lobitos” (Alauda Ruiz de Azúa, premio al Cine y Educación en Valores), que también se empezó a ver en la primavera, ha llegado con más fuerza. La selección de “Alcarràs” para representar a España en los Oscars –y que tiene el próximo día 21 su fecha clave- parece un premio de relevancia suficiente, y casi equidistante, respecto al filme de Sorogoyen. Por una vez, parece estar lloviendo a gusto de todos. Y de todas, porque el debut de Ruiz de Azúa confirmó una evidencia: Laia Costa puede ir esculpiendo su nombre en todos los premios a Mejor Actriz de la temporada. Y es que, sin menospreciar un ápice a sus “rivales”, la sensibilidad que imprime a su madre que a veces es traductora, a veces bombero y a veces solo caos, es uno de los mejores papeles del año no ya en nuestro cine, sino en todo el escenario mundial.

Una gala disfrutona

Las actuaciones de Abraham Mateo y El Consorcio, porque en los Forqué hay de todo como en botica, dieron de nuevo una capa hegemónica al evento. Capaces de parecerse en tono y forma a una emisión del extinto “Noche de Fiesta” y, justo después, elevar a apuestas fuera del mainstream como el cortometraje “Cuerdas”, los Forqué han conseguido una identidad propia, una manera de seguir entendiendo la entrega de premios de cine como un espectáculo casi circense, capaz de lo mejor y lo peor, pero siempre disfrutable… y disfrutón. Y, si alguien tenía alguna duda, la actuación de Ana Torroja terminó por corroborarlo. Los presentadores, Adrián Lastra y Esmeralda Pimentel, estuvieron más que correctos, pero ciertamente encorsetados en un guion que rayó en lo demasiado correcto (la Navidad, que anda cerca) y que conservó, para bien y para mal, un espíritu noventero.

Más solemne fue el apartado de los homenajes, en el que se recordó de manera emocionada y sentida a la fallecida Verónica Forqué (hija del mítico productor que da nombre a los galardones). Silvia Abascal y un emocionado Antonio Resines, roto en lágrimas y amigo personal de la homenajeada, se encargó de recordar a la actriz y “al silencio” que deja. Y también fue el lugar donde José Luis Bermúdez de Castro recibió la Medalla de Oro: “El premio ha sido ver reír o llorar al público que ha pagado su entrada y decide manifestarse”, explicó el productor de la mítica “Los bingueros” o “No matarás”, que sucede en este apartado a otros ilustres como Gonzalo Suárez o Fernando Colomo.

En el apartado de series, uno abrumadoramente dominado por Movistar+ en los últimos años, la tendencia no se rompió, y “Apagón” se alzó con el Premio a la Mejor Serie. Competía contra su hermana de cadena, “Rapa”. Mónica López, ahí presencia de la naturaleza y protagonista, fue la Mejor Actriz para los votantes (miembros de la prensa), del mismo modo que Jesús Carroza en la categoría masculina. Protagonista absoluto del episodio de “Apagón” que dirige Alberto Rodríguez, el actor bien podría sumar este reconocimiento al de Mejor Actor de Reparto, por el que suena fuerte para los próximos Premios Goya. “Argentina, 1985″ fue la Mejor Película Iberoamericana, en una decisión más que discutible y el didáctico y extraordinario “Labordeta, un hombre sin más”, el Mejor Documental.

Lista completa de ganadores de los Premios Forqué 2023

Mejor película

-”As bestas”, de Rodrigo Sorogoyen

Mejor Interpretación Femenina en Cine

-Laia Costa, por “Cinco lobitos”

Mejor Interpretación Masculina en Cine

-Dénis Menochet, por “As bestas”

Mejor Serie

-”Apagón” (Movistar+)

Mejor Interpretación Femenina en Serie

-Mónica López, por “Rapa”

Mejor Interpretación Masculina en Serie

-Jesús Carroza, por “Apagón”

Premio a la Educación en Valores

-”Cinco lobitos”, de Alauda Ruiz de Azúa

Mejor Documental

-”Labordeta, un hombre sin más”, de Paula Labordeta y Gaizka Urresti

Mejor Cortometraje

-”Cuerdas”, de Estibaliz Urresola Solaguren

Mejor Película Latinoamericana

- “Argentina, 1985″, de Santiago Mitre