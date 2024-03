Los libros "fan-fiction" están de moda en el cine

Anne Hathaway ha posado junto al actor Nicholas Galitzine en la alfombra roja del estreno "The Idea Of You" , la nueva comedia romántica que saldrá este 2 de mayo y que está inspirada directamente del "fan-fiction" con su mismo nombre. No es la primera vez que esto ocurre, siendo estos tipos de novelas fácilmente adaptables para Hollywood.

"The Idea Of You", "La idea de tenerte" en España, proviene de un "fan-fiction" escrito por Robinne Lee en 2017. "Fan-fiction" es un término que se utiliza para describir libros escritos por fanáticos que convierten a personas o personajes famosos en los protagonistas de la historia.

"La idea de tenerte" está inspirado en el cantante británico Harry Styles y su "boy band" One Direction. En el libro y película, el cantante Hayes Campbell (Harry Styles) de 24 años toca con su banda August Moon (One Direction) en el festival Coachella, allí conoce a Sophie, interpretada por Hathaway, madre soltera de 40 años y empiezan un romance entre ambos.

Hollywood aprovecha estas historias, siendo Wattpad la plataforma que más utiliza. Wattpad es una app gratuita en la que cualquiera puede subir sus escritos. Millones de personas se han lanzado a escribir sus libros en esta, según la plataforma, hay un total de 400 millones de libros subidos desde el lanzamiento de la aplicación y 97 millones de personas forman parte de ella leyéndolos cada mes.

Aparentemente los "fan-fictions" de Harry Styles son los más aprovechados por Hollywood pues, "After" es otro que ha explotado y ha tenido éxito. Esta saga, que originalmente fue subida a Wattpad, tiene un total de 5 películas, la última de ellas salió el 2 de enero de 2024. La escribió Anna Todd en 2006 inspirada por sus fantasías con el cantante.

"After" llegó a tener millones de lectores en la plataforma lo que pronto llamó la atención de productoras cinematográficas. En ella se nos cuenta el romance de Tessa y Hardin (Harry).

Después de After, Wattpad siguió alimentando las ideas de plataformas como Netflix con "El stand de los besos". Este libro fue escrito por Beth Reeckles a los 15 años y obtuvo 19 millones de lectores. Netflix ya ha realizado 3 entregas de la historia de amor que tiene lugar en un instituto americano. En Netflix España también se ha decidido seguir con este ejemplo adaptando el libro "A través de mi ventana" , escrito por Ariana Godoy.

Saliendo del mundo de Wattpad, la novela "fan-fiction" por excelencia y que ha sido trasladada a la gran pantalla es "50 sombras de Grey". La saga es una historia en la que sus personajes están inspirados directamente de "Crepúsculo", siendo Anastasia, Bella y Christian Grey el vampiro Edward. Las películas arrasaron en taquilla cuando se estrenó en 2015 con más de 1 millones de espectadores en España y más de 7 millones recaudados en el fin de semana de su estreno.