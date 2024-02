Los Premios Goya de la generación improbable

No resulta difícil dar con ellos, están más que acostumbrados a la videoconferencia de guerrilla y desprecian los gestos altaneros que parecieran enfermedad endémica del cine. Clàudia Malagelada (Sant Feliu de Llobregat, 2007) está nominada al Goya a la Mejor Actriz Revelación, por su papel en "Creatura", de Elena Martín Gimeno. Omar Banana (Huelva, 1994) está nominado al Goya al Mejor Actor Revelación, por su papel en "Te estoy amando locamente", de Alejandro Marín. Para ambos, se trata de su primer gran papel de entidad en el cine, tomando la alternativa junto a realizadores que firman aquí su ópera prima; para ambos, se trata de su primer gran éxito crítico y comercial en el audiovisual; y para ambos, los ecos de estatuilla bien podrían quedar en un segundo plano ante la promesa de una carrera, acaso el «cabezón» más valorado para estos dos intérpretes, situados en los extremos del calendario que marca los nacimientos de la generación improbable.

A Malagelada, Mila en una película extraordinaria que versa sobre el deseo en femenino, tendríamos que llamarla «zeta». A Banana, Miguel en un filme sobre la represión histórica a lesbianas, gays, transexuales y bisexuales en nuestro país, tendríamos que llamarle «millennial». Pero, al final, los dos se han comido tantas crisis que ya no llevan la cuenta, los dos son testigos de cómo el mismo sistema que les prometió que formándose tendrían la vida resuelta les falla y los dos interpretan con desasosiego el futuro: «El arte es una cuestión vocacional, y no puedes entrar en esto buscando la recompensa económica. Si quieres hacerte rico, no te metas a actor, porque pasa en muy pocos casos. Eso no quita que haya que pagar facturas, que la profesión tenga que ser viable y que, por lo menos quien tenga trabajo, debería poder vivir de ello», explica certero Banana -que sí, es su apellido del DNI, como él mismo explica en su Instagram- antes de seguir: «Durante demasiado tiempo, el arte ha estado reservado solo para la gente con mucho dinero y acceso a contactos y oportunidades», añade.

Omar Banana en "Te estoy amando locamente" FILMAX

Las edades de la incertidumbre

«Estoy en una edad en la que todo el mundo me pregunta qué voy a hacer después del Bachillerato, es como que tienes que tomar ya demasiadas decisiones sobre tu futuro. ¿Vas a seguir por la danza o por la interpretación? Y es como, Dios mío, son dos carreras en las que no hay apenas contratos fijos y tienes que peleártelo todo el tiempo. A mí me genera mucha inseguridad», apunta sincera Malagelada, recién galardonada con el Gaudí en la categoría en la que está nominada en los Goya, pero sin ningún papel en el horizonte inmediato. «La gente espera mucho de cosas que tú no decides. Es algo que se escapa a mí. Y existe una idealización de la profesión, por parte del público y quienes están fuera de la industria, que es totalmente irreal. Es raro. No es bonito. Hay actores buenísimos que curran una vez al año y otros, que solo tienen más tirón, pero que hacen todas las series», completa la actriz, ante el asentimiento parroquial de su compañero.

"Existe una idealización de la profesión, por parte del público y quienes están fuera de la industria, que es totalmente irreal".

Hablar de la improbabilidad, aprovechando que los Goya pasan por Valladolid, es hacerlo también en términos numéricos. Para protagonizar "Creatura", Malagelada se midió con otro centenar de intérpretes, en busca de una adolescente que supiera captar la esencia «teen» de los primeros dos mil. Para protagonizar "Te estoy amando locamente", Banana filmó una especie de adelanto hace casi un lustro, poniendo sus esperanzas en lo que primero sería un trabajo universitario y luego una obra de taquilla. La improbabilidad, por supuesto, también está en las cifras. La película de Elena Martín, estrenada en el marco del Festival de Cannes, lleva recaudados más de 200.000 euros, mientras que la de Alejandro Marín ya ha superado con holgura el medio millón. Pese al conato de boicot que sufrió por parte de la extrema derecha, pese a que haya quien crea erróneamente que estas películas «no las ve nadie».

Clàudia Malagelada en "Creatura" AVALON

El camino hacia un nuevo cine español

De nuevo, desafiando a las estadísticas que hablan de una juventud desarraigada culturalmente, Banana y Malagelada se entienden cinéfilos, adictos a la sala oscura pero, sobre todo, a la sensación gregaria propia de las peliculitas. «A mí lo que más me gusta es comer palomitas pero, estando en Madrid estos meses, he descubierto ese cine que no pide palomitas, que pide encerrarse y reflexionar. De las últimas que he visto, me encantaron "Fallen Leaves", "Perfect Days" y "Robot Dreams", claro. He aprovechado cada viaje desde Huelva para encontrarme con esas películas que no llegan allí», apunta divertido el también actor de "Veneno" y "Reyes de la noche", antes de que intervenga su colega: «Durante la etapa de la ESO, hasta este año, iba al cine religiosamente cada domingo, porque me gusta y porque lo hacía con mis abuelos. Era la excusa perfecta para estar juntos. Para mí es un regalo, y es lo que hice en mi último cumpleaños, por ejemplo, encerrarme a ver películas para escapar del estrés de los estudios», añade la nominada.

"Si quieres hacerte rico, no te metas a actor, porque pasa en muy pocos casos. Eso no quita que haya que pagar facturas, que la profesión tenga que ser viable".

Pero si algo marca a "Creatura" y "Te estoy amando locamente", además de tratarse de éxitos improbables y regalarnos a dos talentos jóvenes para descubrir, es la capacidad de su temática para medir los pasos de nuestro tiempo. Malagelada da vida a una joven que está, recién, descubriendo el deseo, el consentimiento y las relaciones de poder entre hombres y mujeres, donde históricamente se ha oprimido a lo femenino: «No han cambiado tanto las cosas. Hay situaciones en el guion que siguen ocurriendo, que siguen pasando. Yo hablaba con Elena (Martín) y le preguntaba que cómo lo sabía, cómo sabía que eso ocurre todavía, pero es que la película está ambientada en 2007. Las cosas no han cambiado tanto», explica antes de abordar los abusos sistemáticos en la industria del cine español, que por primera vez han ganado nombre y apellidos: «Para mí, todo cambió cuando salieron acusaciones aquí, en el Institut del Teatre. Yo estaba en segundo de la ESO y, de repente, fue como descubrir una realidad que todavía me era ajena, porque era muy pequeña. Ahí empecé a tomar conciencia. Por eso creo que siempre es bueno, que si sale algo, por pequeño que sea, todos estaremos más seguros y seremos capaces de percibirlo, de denunciarlo», apunta meridiana la intérprete, a la que se hace casi injusto preguntarle por casos como el de Carlos Vermut por lo poco que lleva en el mundillo.

La importancia de la representación y la diversidad

Por su parte, a Banana le toca responder sobre lo «queer» en un país que sí, aprobó el matrimonio igualitario mucho antes que sus vecinos europeos, sí, aprobó una Ley Trans específica pionera en el mundo, pero sí, también es reticente a incluir esa diversidad en su cine. ¿Es, de hecho, el cine español menos moderno de lo que se cree? «Durante demasiado tiempo, el mariquita siempre ha sido el gracioso, el alivio cómico. Y no te digo ya los trans, que si salían era para que no salieran. Entonces, creo que la película ha leído bien esa situación injusta y ha aportado una representación con la que el colectivo sí se ve en la pantalla. La industria está cambiando, ahora la gente joven tiene más referentes, pero yo me tenía que conformar con "Física o Química", con Fer», recuerda con gracia el actor, sobre el personaje al que daba vida en la televisión el mismo Javier Calvo para el que trabajaría en "Paquita Salas" y que presentará la gala.

"Durante demasiado tiempo, el mariquita siempre ha sido el gracioso, el alivio cómico. Y no te digo ya los trans. (...) La película ha leído bien esa situación injusta y ha aportado una representación con la que el colectivo sí se ve en la pantalla".

Después de despedirse, de piropearse mutuamente, de situar a "20.000 especies de abejas" como su película favorita del año y de citar entre sus referentes interpretativos los trabajos de compañeros en "Succession" o "Pulseras rojas", Banana y Malagelada, Malagelada y Banana encaran la 38ª. ceremonia de los Goya desde lugares bien parecidos. Las quinielas dicen que uno celebrará con el resto del reparto, quizá con premio para La Dani; y que la otra hará lo propio en el guion, felicitando en la categoría a una compañera de vocación como Janet Novás ("O Corno"). Lo único seguro, por improbable que parezca, es que los dos rebosan talento y tendrán una carrera extraordinaria si se dan las circunstancias. Esas mismas de las que no podemos dejar de hablar durante toda la entrevista.