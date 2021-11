De Bolsonaro y el fascismo a la vejez y el cambio de sexo

NO LE LLAMEN COREÓGRAFO

«Gardenia» regresa a Gerona remozada y con el subtítulo «10 años después» para no engañar a nadie. Pero la esencia del montaje de Alain Platel es la misma que tomó del documental de Sonia Herman Dolz en el que se recogían los últimos días de la Bodega Bohemia, un decadente local barcelonés para el que el paso del tiempo fue demasiado. No esconde Platel los orígenes de una función de la que es director, pero no coreógrafo: «No me formé como tal, me da vergüenza. Me siento director, como un entrenador que aprende a hacer teatro haciéndolo».