La cláusula secreta que ata las manos de Ferrari: no podría actuar contra Hamilton

No corren buenos tiempos para Lewis Hamilton. El británico, siete veces campeón del mundo y actual piloto de Ferrari, se mostró muy disgustado tras caer eliminado en la Q2 del Gran Premio de Hungría y firmar una duodécima plaza que contrasta con la 'pole' conquistada por su compañero Charles Leclerc.

“Soy un completo inútil. El equipo no tiene ningún problema.Ya han visto que el coche está en la 'pole'. Así que quizá lo que necesitan es cambiar de piloto", aseveró.

Una reflexión ante la que han estallado muchos en la fórmula 1 que no se han mordido la lengua a la hora de atacar al piloto de Ferrari.

Hace unos días, Bernie Ecclestone, de 94 años, que dirigió el 'gran circo' durante unos 40 años hasta 2017 fue muy claro. En declaraciones al diario británico Daily Mail afirmó que Hamilton debería poner fin a esta frustrante etapa y dar por terminada su carrera deportiva.

Sin embargo, no ha sido el único contrariado con la actitud del piloto. Jean Alesi, expiloto de Ferrari desde 1991 hasta 1995, dejó una feroz crítica hacia el siete veces campeón del mundo en su columna en el 'Corriere della Sera' por una actitud negativa que asegura hace daño al equipo.

"Creo que su actitud desmoraliza a quienes trabajan con él. Senna o Schumacher nunca habrían dicho algo así ", afirmó el francés que jugó un papel crucial en el éxito de Ferrari, primero como piloto y luego con una estrecha relación tras su retirada.

El futuro en sus manos

Lewis Hamilton, que nada tenía que ganar ya en Mercedes, quiso cumplir el sueño de la niñez de correr en Ferrari, al margen de los 100.000 euros diarios de sueldo, y meses después de conseguirlo está al borde del hundimiento personal.

Sin embargo, aunque su rendimiento no sea el esperado el inglés cuenta con una cláusula secreta que tiene de manos atadas a la escudería italiana. Lewis Hamilton tiene el poder de extender su contrato con Ferrari hasta 2027, independientemente de su rendimiento deportivo, según un informe.

Un informe de la Gazzetta dello Sport ha sacado a la luz detalles controvertidos del contrato: el contrato plurianual de Hamilton con Ferrari vence oficialmente a finales de 2026, con opción a un tercer año. Además, esta opción está completamente en sus manos. El equipo tiene poca influencia sobre si el británico continúa pilotando para la Scuderia en 2027.

La principal razón son las ventajas comerciales que aporta el campeón mundial Ferrari. Su nombre genera una enorme atención mundial. «Ferrari lo seguirá, pase lo que pase», afirma el informe.

En términos deportivos, sin embargo, el veterano está bajo presión. Desde una actualización técnica en primavera, ha tenido problemas con la parte trasera del Ferrari, en comparación con Leclerc, quien consiguió los cinco podios de la Scuderia en 2025. Hamilton insiste en que todavía le encantan las carreras y quiere seguir luchando por su octavo título para lo que la temporada 2026 será crucial.

Si no muestra su mejor forma en el revisado Ferrari 2026, podría ser el último capítulo de una extraordinaria carrera en la Fórmula 1 pero eso solo está en manos del británico.