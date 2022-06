El Valencia piensa en Luis Milla como recambio de Carlos Soler

El conjunto che, que negocia con Gatusso para que releve a José Bordalás, mantiene su idea de vender a Gonçalo Guedes y a Carlos Soler. Para relevar a este último, el Valencia quiere aprovechar el descenso del Granada para hacerse con Luis Milla como recambio.

La cláusula del centrocampista de 27 años ha pasado de 13 a 8 millones, aunque el cuadro nazarí se conformaría con recuperar los 5 millones que pagó por él al Real Zaragoza. La llegada de Luis Milla al Valencia estaría avalada por su padre, que jugó en su día en el club de Mestalla. Esta temporada, el madrileño ha disputado 36 partidos con el Granada anotando 3 goles y repartiendo 4 asistencias, registros que no han pasado desapercibidos para el conjunto che.

El Valencia ofrece a Carlos Soler con Luis Milla en el punto de mira

Antes de ser relevado como presidente del Valencia, Anil Murthy se reunió con Joan Laporta en Barcelona para ofrecer a Carlos Soler. El centrocampista termina contrato en 2023 y el club de Mestalla quiere hacer caja por él este verano evitando así que salga a coste cero el siguiente. Además de al Barcelona, el Valencia ha ofrecido a Carlos Soler al Atlético y al Real Madrid. Incluso, se ha dicho que la Real Sociedad podría estar interesada en su fichaje.

“El club me transmite lo que considera. En la última reunión me trasladaron que el club necesitaba vender por 65 ó 70 millones. Lo entiendo, pero si hay salidas debe haber llegadas porque si no estaríamos debilitando al equipo”, advirtió José Bordalás en rueda de prensa. ¿Saldrá Carlos Soler y llegará Luis Milla en su lugar?