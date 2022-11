Los grandes ausentes de Luis Enrique en su prelista para el Mundial

Aunque Luis Enrique ha elaborado una prelista de 55 futbolistas entre los que saldrán los 26 que representen a España en el Mundial de Qatar, ésta cuenta sonadas ausencias. Si bien el técnico asturiano ha tenido a bien incluir en ella a Gerard Piqué, jugadores que han hecho mayores méritos para ser convocados han pasado desapercibidos para el Seleccionador.

La ausencia más sonada podría ser la de Marc Cucurella, un futbolista por el que el Chelsea pagó 65 millones de euros este verano. El lateral zurdo elegido por Luis Enrique para ir al Mundial de Qatar es José Luis Gayà. Para acompañar al defensor del Valencia se debate entre tres futbolistas del Barcelona. Jordi Alba, en el que siempre ha confiado; Marcos Alonso, la que siempre ha sido su alternativa; o Alejandro Balde, el que ha arrebatado a ambos la titularidad en el conjunto azulgrana. Luis Enrique no ha incluido a Marc Cucurella ni como quinto lateral izquierdo en su prelista. En lugar de al futbolista del Chelsea ha optado por Álex Moreno, del Betis.

Aunque difícilmente estará en el Mundial de Qatar, Luis Enrique ha incluido en su prelista a Iago Aspas, del Celta de Vigo. El delantero no es convocado con la Selección desde 2019, aún así para el asturiano no han pasado desapercibidos los 7 goles que ha anotado en Liga esta temporada. Los mismos tantos que Iago Aspas son los que lleva Joselu, el otro gran ausente en la prelista de Luis Enrique. Ningún otro delantero español, salvo Borja Iglesias, ha marcado más goles que el delantero del Espanyol. Aún así no ha logrado colar su nombre en la prelista de Luis Enrique. Sí está en ella, y sí irá al Mundial de Qatar, Álvaro Morata, que ha anotado 5 con el Atlético de Madrid.

Los jugadores del Madrid y del Barcelona que se han quedado fuera de la prelista de Luis Enrique

En lo que al Real Madrid se refiere, muchos madridistas no entienden la ausencia de Nacho en la prelista de Luis Enrique. Aunque los hinchas de Osasuna entenderán menos la de David García o los del Athletic la de Yeray Álvarez. Luis Enrique tampoco ha incluido en su prelista a futbolistas del Barcelona como Héctor Bellerín o Sergi Roberto. Otro defensor cuya ausencia sorprende es la de Javi Galán, lateral izquierdo del Barcelona.

En lo que a la portería se refiere, no deja de ser sorprendente la ausencia de David De Gea. Y es que Luis Enrique se llevará al Mundial de Qatar a Robert Sánchez, del Brighton, y David Raya, del Brentford, y no al guardameta del Manchester United.

Además de Marc Cucurella, otro futbolista español que ha protagonizado un sonado traspaso en verano, y que no ha sido incluido por Luis Enrique en su prelista, ha sido Fabián Ruiz. Pese a haber sido habitual en sus convocatorias, la irrupción del Hugo Guillamón, que puede jugar como mediocentro y como central, ha dejado sin sitio en la Selección al ahora jugador del PSG. Por la misma razón, Dani Parejo, del Villarreal, no figura en la prelista de Luis Enrique.