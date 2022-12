Enes Ünal podría ser el recambio de Cunha en el Atlético de Madrid

Aunque la prioridad del conjunto rojiblanco en el mercado invernal será vender para ajustar sus cuentas, mermadas tras haber quedado fuera de competiciones europeas, buscará cerrar la temporada de la mejor forma posible. El Atlético de Madrid es quinto en la clasificación y deberá finalizar el presente curso en puestos de Champions League sí o sí. Es por ello por lo que piensa en Enes Ünal, del Getafe, para cubrir la marcha de Matheus Cunha al Wolverhampton de Julen Lopetegui.

El Atlético de Madrid escuchará ofertas también por Joao Félix y no quiere afrontar lo que resta de campaña solo con Antoine Griezmann y con Álvaro Morata, dos delanteros que llegarán cansados tras la disputa del Mundial de Qatar. Más fresco está Enes Ünal, que esta temporada ha jugado 15 partidos con el Getafe, con el que ha marcado 5 goles y repartido 3 asistencias.

El futbolista de 25 años terminó como un tiro el curso anterior, en el que anotó 16 tantos en 37 encuentros. No es de extrañar que, además del Atlético de Madrid, la Juventus haya preguntado por la situación de Enes Ünal a su agente, Mirsad Türkcan, según el diario AS. El Getafe, por su parte, no quiere quedarse sin el atacante a mitad de temporada, por lo que se remitirá a su cláusula de 30 millones de euros.

Enes Ünal podría seguir en España de la mano del Atlético de Madrid

Enes Ünal desembarcó en LaLiga Santander de la mano del Villarreal, que pagó por él 14 millones de euros al Manchester City en 2017. Durante el primer tramo del presente curso anotó 5 goles en 31 encuentros. Posteriormente salió cedido al Levante hasta final de temporada, viendo puerta en una ocasión y participando sólo en 7 choques.

También a préstamo, durante dos campañas, recaló Enes Ünal en el Real Valladolid, donde marcó 14 goles en 71 encuentros. Dichos registros le sirvieron para firmar por el Getafe, que pagó 9 millones de euros al Villarreal por su traspaso en 2020.