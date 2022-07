“Airmagedon” mundial: más de 25.000 vuelos cancelados solo para agosto por el caos aéreo

No está siendo el verano gratificante y reparador que esperaba el sector aéreo. Después de las penurias padecidas en los de 2020 y 2021 por la pandemia del coronavirus, que sumieron al negocio en la peor crisis de su historia, se esperaba que la temporada estival de 2022 fuera la de la resurrección tras el fin de las restricciones a viajar. Y así ha sido. La demanda ha respondido hasta igualar casi los niveles previos a la pandemia -los aeropuertos de Aena recuperaron en junio el 82% de los pasajeros de 2019-. El problema es que la oferta no estaba preparada en muchos aeródromos y aerolíneas del mundo para atender este estallido de viajes. Y el resultado ha sido un “airmagedon” al que la consultora del sector aéreo Cirium ha puesto cifras: 25.378 vuelos cancelados en agosto en todo el mundo, según un informe citado por Europa Press. De ellos, casi el 60%, 15.788, sólo en Europa. Una cifra, no obstante, que supone el 2% del total de los programados.

El sector aéreo del Viejo Continente navega en medio de una tormenta perfecta de falta de personal y huelgas que lo tienen medio subyugado. Los aeropuertos y las aerolíneas buscan de forma denodada personal, desde pilotos a personal de pista, para suplir los miles de despidos que realizaron durante el coronavirus. Y, como han reconocido directivos de algunas aerolíneas, no es tarea sencilla. Se trata en muchos casos de puestos que requieren de un gran esfuerzo físico, relativamente mal pagados y en aeropuertos que suelen estar habitualmente fuera del entorno urbano, con los consiguientes costes de desplazamiento. Además, formar a nuevos trabajadores lleva meses, añaden.

Pagas extra

Para afrontar esta merma, algunos aeropuertos han empezado a pagar incentivos a sus menguantes plantillas para evitar movilizaciones que compliquen todavía más las cosas tras las huelgas ya vividas. El aeropuerto holandés de Schiphol ha acordado un pago extra de 5,25 euros por hora durante el verano para sus limpiadores, maleteros y personal de seguridad. Su plantilla de 58.000 trabajadores tiene ahora 10.000 menos que antes del coronavirus, según datos de Reuters. En Francia, los aeropuertos Charles de Gaulle y Orly necesitan 4.000 trabajadores de seguridad, mantenimiento y para las tiendas, si bien los sindicatos aseguran que sólo en el primero se recortaron 20.000 empleos durante la pandemia. En esta instalación, la compañía de seguridad ICTS ofrece un bonus de 180 euros a los que retrasen sus vacaciones. Y Fráncfort ha vuelto a contratar a 1.000 de los 4.000 trabajadores del personal de tierra que despidió en la pandemia, a pesar de lo cual ha advertido de que seguirá habiendo problemas y cancelaciones.

Pero sin duda donde más se notan los problemas de personal es en Heathrow. El aeropuerto londinense ha anunciado que va a limitar a 100.000 los pasajeros diarios frente a los 104.000 que había programados, lo que le ha provocado choques con aerolíneas como Emirates. Esta compañía considera “inaceptable” la petición y ha recordado que ese aeropuerto gestionó el paso de 80,9 millones de pasajeros en 2019, lo que supone un promedio de 219.000 al día, con lo que la reducción en más de un 50% de esa capacidad no encaja con la afirmación del aeródromo de haber recuperado al 70% de su personal de tierra previo a la crisis provocada por la pandemia.

Miles de maletas esperan a ser embarcados en el aeropuerto de Heathrow, en una foto del pasado mes de junio FOTO: Redes Sociales

Las aerolíneas tampoco andan sobradas de personal. Lufthansa ha anunciado esta semana la cancelación de 2.000 vuelos por falta de personal de facturación. Otras sufren el azote de las huelgas, como Air France o SAS, cuya dirección ya ha advertido de que las movilizaciones están dificultando su acceso a financiación, lo que podría obligarla a redimensionarse o, incluso, podría conducirla directamente al cierre. Estos paros también afectan en España a easyJet y Ryanair. Los tripulantes de cabina (tcp) de las bases nacionales de estas dos últimas compañías han celebrado ya varias jornadas de huelga y tienen previstas más para reivindicar mejoras salariales, en el caso de easyJet, y la firma de un convenio colectivo en el de la compañía irlandesa. Como consecuencia de estas huelgas, en las últimas semanas se han cancelado ya decenas de vuelos y otros cientos se han visto retrasados.

En el caso español, no obstante, la buena noticia es que las plantillas sí están dimensionadas para la actividad que hay, según aseguran desde el sector. La puesta en marcha de los ERTE durante la pandemia ha permitido a las empresas ir recuperando progresivamente sus plantillas en función de sus necesidades. “Aquí la gente no se ha buscado otro trabajo como en otros países porque las compañías los esperaban”, según explica una fuente del sector. Lo que sí está habiendo son problemas con los filtros de seguridad de los aeropuertos de los vuelos de terceros países no pertenecientes a Schengen, que por falta de efectivos están provocando que miles de pasajeros en tránsito hayan perdido sus vuelos de conexión. De hecho, el Ministerio del Interior anunció el refuerzo de estos puntos con 500 efectivos en los principales aeropuertos del país de cara al verano pese a haber insistido en que no existía ningún problema de seguridad.

La falta de efectivos viene ocasionando problemas al sector aéreo desde hace meses. En diciembre, Cirium calcula que ya se cancelaron 59.000 vuelos en todo el mundo. La irrupción de una nueva variante del coronavirus dejó todavía más tocadas las ya mermadas plantillas de las compañías del sector obligándolas a anular miles de operaciones.