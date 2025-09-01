Las claves de la semana del 1 al 5 de septiembre de 2025 para invertir en Bolsa

El Ibex 35 se alejó de sus máximos históricos y perdió el nivel de los 15.000 puntos, lastrado principalmente por la mala evolución del sector bancario. En Europa, la semana estuvo marcada por la incertidumbre política en Francia, mientras que en Estados Unidos los resultados de Nvidia no lograron cumplir con las altas expectativas del mercado y dejaron un sabor agridulce entre los inversores.

El índice español cerró una semana claramente negativa, muy condicionada por el fuerte retroceso de la banca nacional. Entidades como BBVA o Sabadell cedieron más de un 6%, y el resto del sector registró descensos superiores al 3%. El detonante fue la inestabilidad política en Francia, después de conocerse que a comienzos de septiembre se celebrará una moción de confianza contra el primer ministro. Las probabilidades de que no supere la votación son elevadas, lo que supondría la paralización del plan fiscal diseñado para reducir el déficit. Este escenario disparó la rentabilidad de la deuda pública francesa, provocando caídas en los bonos y deteriorando los balances de la banca gala. El incremento del riesgo se ha extendido al resto de entidades europeas a través del mercado interbancario, con los inversores exigiendo mayores rentabilidades. Esta situación no ha agravado las caídas en los mercados porque ha coincidido con los recortes de tipos del BCE y unos niveles ya bajos, pero una situación similar en otro contexto podría tener un impacto mucho mayor en las bolsas europeas y en el euro.

En el lado positivo, Solaria repuntó más de un 10% en la semana, apoyada en una mejora de perspectivas y posiblemente en el cierre de posiciones cortas. Aun así, las apuestas bajistas siguen representando más del 6% del capital, sin contar aquellas inferiores al 0,5% que no es obligatorio comunicar a la CNMV. En el plano macroeconómico, destaca que la inflación adelantada de agosto se situó en el 2,7% interanual, encadenando así dos meses de repunte en España.

En el resto de Europa, el CAC 40 francés retrocedió más de un 2% durante la semana como consecuencia de la tensión política. El plan fiscal, con un impacto previsto de 44.000 millones de euros, es necesario para contener un déficit que podría superar el 5% en 2025. Sin embargo, tanto la oposición como gran parte de la población se muestran contrarios a aplicarlo. De no aprobarse, las cuentas públicas se seguirán deteriorando, lo que debilita la credibilidad del euro, cada vez más apoyada en un menor número de países. Si la deuda de la Eurozona no se reduce, la moneda podría enfrentarse a un progresivo desgaste en los próximos años. Actualmente el euro se sustenta en la seriedad fiscal de países como Alemania, pero esto podría romperse si cada país opta por mirar por su interés único y se convierte en un free-rider. Cuando todos los países son free-rider, no quedan economías en las que sustentar el valor de la moneda y aunque este escenario está lejos, los inversores tienen que tener en mente la situación del 2012. En este contexto, únicamente algunos valores ligados al lujo, como LVMH, consiguieron cerrar la semana en positivo dentro del índice parisino.

En Estados Unidos, el protagonismo lo acapararon los resultados de Nvidia, una de las publicaciones más esperadas por el mercado. Aunque la compañía presentó cifras sólidas, estas no cumplieron con las expectativas. Sus ingresos crecieron un 56% en el segundo trimestre, muy lejos del espectacular 100% registrado un año antes. Lo que más preocupa a los analistas más fervientes de la compañía es la previsión de un crecimiento del 54% en el tercer trimestre, acompañado de un deterioro en la generación de caja. Esto se debe al fuerte aumento de las cuentas a cobrar, que crecieron un 25,6% en el trimestre, frente al 6% de incremento de los ingresos, y al incremento de inventarios. Actualmente cotiza cerca de las 60 veces beneficios, lo que supone un incremento con respecto a los alrededor de 30 veces a las que cotizaba hace un año, lo que aumenta considerablemente el riesgo de Nvidia como inversión. Aunque la compañía retrocedió en bolsa, la caída fue moderada y no arrastró al resto del mercado estadounidense, que tampoco reaccionó a los rumores sobre la salida de Cook. En cuanto a los datos macro, el informe del PCE mostró una inflación del 2,6%, en línea con lo previsto. Este dato no descarta un recorte de tipos en septiembre, pero tampoco lo asegura, al seguir siendo relativamente elevado.

Eventos de la semana

Esta semana será clave para la dirección de los tipos de interés en Estados Unidos porque el viernes conoceremos el informe de nóminas no agrícolas de agosto, del que se espere que muestre un incremento de unos 76.000 empleos. Actualmente el mercado descuenta el recorte en septiembre con una probabilidad del 85%, por lo que la cifra de este informe condicionará las expectativas del mercado. Puede darse incluso la situación en la que un mal dato de empleo provoquen subidas de las bolsas porque esto facilitará las bajadas de tipos de Powell y rebajará el coste de financiación de muchas compañías en un contexto de múltiplos ya elevados. De hecho, un dato mejor de lo esperado podría provocar cierto revuelo, aunque dependerá de en qué se basan estas valoraciones, si en las expectativas de recortes de tipos o bien en una economía más sana de lo que se preveía a comienzos de la guerra arancelaria. En nuestra opinión, lo más importante es el desempeño de la economía americana y creemos que los tipos deben tocarse con menos frecuencia de lo que reclama el mercado.

Antes del informe de NFP, en Europa tendremos PMI manufacturero del mes de agosto el lunes, así como el de Japón. También conoceremos PMIs de servicios de algunas economías de la Eurozona el miércoles, así como el informe JOLTS, aquí empezaremos a tener información del mercado laboral americano y puede tener impacto en las bolsas. Por su parte, el informe ADP de nóminas privadas será el jueves, pero como ya hemos comentado, el plato fuerte lo tendremos el viernes con NFP.