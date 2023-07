Resultados elecciones generales 2023 en España, en directo

El alcalde de Tortosa (Tarragona), Jordi Jordan, ha votado con un traje del Renacimiento este domingo en las elecciones generales, coincidiendo con la Festa del Renaixement en la localidad, y ha pedido "no retroceder en el tiempo". En un tuit ha adjuntado una imagen suya votando y ha recordado que el Renacimiento "era una época en la que no había democracia". "Es necesaria una movilización para defender los derechos y libertades y no retroceder en el tiempo más allá de las fiestas de recreación histórica", ha añadido el alcalde.